هل تدفع صوماليلاند ثمن الاعتراف عبر السماح لإسرائيل ببناء قواعد في خليج عدن؟ إسرائيل تقصف قلب البرنامج الفضائي الإيراني في طهران إيران تشعل الخليج من جديد : الإمارات تعلن التصدي ل 9 صواريخ باليستية و33 طائرة لهذه الأسباب- طبيب يحذر من أعراض انقطاع النفس أثناء النوم في رمضان طبيب يحذر: هذه الأكلات ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة على الإفطار المياه بالسحور.. طبيب يحذر من الإفراط في تناولها ترامب يكشف نواياه العسكرية تجاه جزيرة خرج قبل 38 عامًا: تصريحات صادمة تعود إلى الواجهة! إسرائيل تعلن دخول مرحلة الحسم وطهران تتوعد بضرب موانئ الإمارات ..تفاصيل إيران تشعل الخليج ..والبحرين تعلن اعتراض وتدمير 124 صاروخاً و203 مسيّرات المنح العسكرية … دعوات لفتح التحقيق لماذا تم إلغاء منحة نجل الشهيد اللواء عبدالله الحاضري بعد اعتمادها من قبل وزارة الدفاع
في تطور مثير، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم السبت، عن تصدي الدفاعات الجوية الإماراتية لعدد من الهجمات الإيرانية، حيث تعاملت مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة.
منذ بداية الاعتداءات الإيرانية في 28 فبراير الماضي، تمكنت القوات الإماراتية من التصدي لـ 294 صاروخًا باليستيًا و1600 طائرة مسيرة، مما يُظهر قدرة عالية على التعامل مع التهديدات المتزايدة.
وأعلنت الوزارة أن هذه الاعتداءات أسفرت عن سقوط 6 ضحايا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 141 إصابة.
ورغم هذه التحديات، أكدت الإمارات استعدادها الكامل للتعامل مع أي تهديدات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.
وتشهد المنطقة توترًا متزايدًا منذ شن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، حيث تتبادل الأطراف الهجمات وسط تبعات إنسانية كبيرة، مما يعكس تعقيد الصراع الإقليمي وتداعياته على الأمن الدولي.