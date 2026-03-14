إيران تشعل الخليج من جديد : الإمارات تعلن التصدي ل 9 صواريخ باليستية و33 طائرة

السبت 14 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

في تطور مثير، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم السبت، عن تصدي الدفاعات الجوية الإماراتية لعدد من الهجمات الإيرانية، حيث تعاملت مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة.

منذ بداية الاعتداءات الإيرانية في 28 فبراير الماضي، تمكنت القوات الإماراتية من التصدي لـ 294 صاروخًا باليستيًا و1600 طائرة مسيرة، مما يُظهر قدرة عالية على التعامل مع التهديدات المتزايدة.

وأعلنت الوزارة أن هذه الاعتداءات أسفرت عن سقوط 6 ضحايا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 141 إصابة.

ورغم هذه التحديات، أكدت الإمارات استعدادها الكامل للتعامل مع أي تهديدات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وتشهد المنطقة توترًا متزايدًا منذ شن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، حيث تتبادل الأطراف الهجمات وسط تبعات إنسانية كبيرة، مما يعكس تعقيد الصراع الإقليمي وتداعياته على الأمن الدولي.