لهذه الأسباب- طبيب يحذر من أعراض انقطاع النفس أثناء النوم في رمضان

السبت 14 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

يشكو بعض الأشخاص خلال شهر رمضان من تعب مستمر وصداع صباحي وضعف في التركيز، وغالبًا ما يُرجع ذلك إلى الصيام أو قلة النوم، لكن في بعض الحالات قد يكون السبب هو انقطاع النفس أثناء النوم، وهي مشكلة صحية قد تؤثر على القلب إذا لم يتم التعامل معها.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو خطورة انقطاع النفس النومي في رمضان، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هو انقطاع النفس أثناء النوم؟

يشير حسين إلى أن انقطاع النفس النومي هو اضطراب يحدث فيه توقف متكرر ومؤقت للتنفس أثناء النوم، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم واضطراب جودة النوم.ويضيف أن المريض قد لا يلاحظ المشكلة بنفسه، لكن تظهر عليه أعراض واضحة خلال النهار.

ما الأعراض التي تستدعي الانتباه؟يوضح استشاري أمراض القلب أن من أبرز العلامات التي قد تشير إلى انقطاع النفس أثناء النوم:النوم لساعات طويلة نهارًا رغم النوم ليلًا.

الشخير بصوت مرتفع.توقف التنفس أثناء النوم كما يلاحظه أحد أفراد الأسرة.الاستيقاظ المفاجئ مع إحساس بالاختناق أو اللهث.

جفاف الفم أو التهاب الحلق صباحًا.صداع عند الاستيقاظ.صعوبة التركيز وضعف الانتباه.تقلبات مزاجية أو أعراض اكتئاب.ارتفاع ضغط الدم.التعرق الليلي.انخفاض الرغبة الجنسية.

يوضح حسين أن السهر بعد التراويح، وتناول وجبات دسمة قبل النوم، والنوم بعد السحور مباشرة، كلها عوامل قد تزيد من فرص حدوث الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم.

كما أن زيادة الوزن أو امتلاء المعدة قبل النوم يضغطان على مجرى التنفس، ما يفاقم المشكلة.

ما خطورة تجاهل الحالة؟يشدد استشاري أمراض القلب على أن انقطاع النفس النومي ليس مجرد إزعاج أثناء النوم، بل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، واضطراب ضربات القلب، وأمراض الشرايين التاجية.ويؤكد أن التشخيص يتم من خلال تقييم طبي وقد يتطلب إجراء دراسة للنوم، خاصة إذا كانت الأعراض متكررة وواضحة