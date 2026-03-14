طبيب يحذر: هذه الأكلات ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة على الإفطار

يعاني بعض مرضى جرثومة المعدة من زيادة الأعراض خلال شهر رمضان، خاصة عند كسر الصيام بأطعمة غير مناسبة قد تهيّج بطانة المعدة وتزيد من الشعور بالألم والحموضة.
وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو الأطعمة التي يُفضل تجنبها على الإفطار لمرضى جرثومة المعدة، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.
لماذا تزداد الأعراض في رمضان؟يشير حسين إلى أن المعدة بعد ساعات الصيام الطويلة تكون أكثر حساسية، وعند تناول أطعمة دسمة أو حارة بشكل مفاجئ، قد يحدث تهيج شديد في الغشاء المخاطي للمعدة، ما يزيد من الألم والارتجاع والحموضة.
ما الأطعمة الممنوعة على الإفطار؟
يوضح استشاري أمراض القلب أن مرضى جرثومة المعدة يجب أن يتجنبوا عند الإفطار:
الأطعمة المقلية والمحمرة.الأطعمة الحارة والتوابل القوية مثل الشطة والقرفة.
الحمضيات مثل البرتقال والليمون والمانجو.
المخللات والحوادق.
المسبكات والأطعمة الدسمة.
الشوكولاتة.
الأطعمة المصنعة.
المشروبات الغازية.
القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.
التدخين بعد الإفطار مباشرة.
ويؤكد أن هذه الأطعمة قد تزيد من إفراز أحماض المعدة أو تؤدي إلى ارتخاء الصمام الفاصل بين المعدة والمريء، ما يفاقم الأعراض.
كيف يبدأ مريض جرثومة المعدة إفطاره؟
ينصح حسين ببدء الإفطار بأطعمة خفيفة وسهلة الهضم، مثل الشوربة الدافئة أو كمية معتدلة من الطعام غير الدسم، مع تقسيم الوجبة وعدم تناول كميات كبيرة دفعة واحدة.كما يشدد على ضرورة الالتزام بالعلاج الموصوف من الطبيب، وعدم إيقافه خلال رمضان دون استشارة طبية