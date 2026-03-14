المياه بالسحور.. طبيب يحذر من الإفراط في تناولها

السبت 14 مارس - آذار 2026

المياه في السحور، يميل العديد من الأشخاص إلى الإفراط في تناولها، اعتقادًا منهم، أن ذلك يقلل الشعور بالعطش خلال فترة الصيام، فهذا أعتقادًأ خاطيء، قد يسبب بعض المشاكل الصحية.

في هذا الشأن، يستعرض "الكونسلتو" أضرار الإفراط في تناول المياه في وجبة السحور، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور خالد جمال استشاري التغذية وتأهيل إصابات رياضية.

ما أضرار الإفراط في تناول المياه بالسحور؟

من الضروري تناول كمية معتدلة من المياه، في السحور وفقًا لاحتياج الجسم، وسد الشعور بالعطش فقط، مع عدم تناول المياه بكثرة، تفوق طاقة الجسم، لأنه قد يسبب بع الأضرار من بينها:

1- حرقة المعدة وارتجاع المريءتناول كميات كبيرة من المياه في السحور، خاصة دفعة واحدة يسبب ضغطاً على المعدة، مما يؤدي إلى ارتجاع المريء وحرقة المعدة، بالإضافة إلى الانتفاخ أخرى في الجهاز الهضمي، لذا يُنصح بتوزيع شرب السوائل بكميات بسيطة من الإفطار حتى السحور لتفادي هذه المشاكل.

2- زيادة الشعور بالعطشيعتقد البعض أن تناول المياه بكثرة في السحور، يمكن أن يقلل من الشعور بالعطش، وهذا اعتقادًا خاطيء، لأن هذه العادة قد تسبب في نشاط الكلى، لطرد المياه، مما يجعل الشخص، يتبول بكثرة ويخرج الماء من الجسم، بل وقد يسحب معه سوائل أخرى، مما يزيد الشعور بالعطش لاحقاً.

3- الشعور بالدوخةتناول كميات كبيرة من المياه، في السحور، قد يسبب خلل في أملاح الجسم، اي يخفف نسبة الصوديوم في الدم، مما يؤدي إلى أعراض مثل الدوخة، الصداع، الغثيان، والضعف العام خلال فترة الصيام.

4- اضطرابات النومعند تناول كمية كثيرة من المياه في السحور، قد يتسبب في اضطرابات بالنوم، نتيجة، لكثرة التبول والتردد على الحمام، مما يؤدي إلى الإرهاق والتعب، لعدم النوم بشكل كافي.

5- إرهاق الكلىتضطر الكلى للعمل بأقصى طاقتها للتخلص من كميات المياه الكثيرة، التي تم تناولها في السحور، مما قد يؤدي إلى اضطرابات بالكلى في بعض الحالات.