ترامب يكشف نواياه العسكرية تجاه جزيرة خرج قبل 38 عامًا: تصريحات صادمة تعود إلى الواجهة!

السبت 14 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

في مفاجأة مثيرة، عادت تصريحات قديمة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتعيد تسليط الضوء على استراتيجيته تجاه إيران في عام 1988، خاصةً فيما يتعلق بجزيرة خرج الاستراتيجية التي أصبحت نقطة صراع حاسمة في الأيام الأخيرة.

في مقابلة نادرة نشرها أرشيف الصحف، قال ترامب بصراحة: "إذا أطلقوا رصاصة واحدة على رجالنا أو سفننا، سأقوم بالرد العسكري فوراً على جزيرة خرج.

سأدخل وأسيطر عليها". وتابع ترامب بتأكيده على أن "مواجهة إيران ستكون جيدة للعالم".

هذه الكلمات التي بدت حينها كتصريحات حربية، أصبحت الآن حقيقة تهز المنطقة بعد الهجوم الأمريكي الأخير على الجزيرة. جزيرة خرج، التي تمثل 90% من صادرات النفط الإيراني، تحولت إلى ساحة معركة استراتيجية.

وفي هجوم الجمعة، دمرت القوات الأمريكية أهدافًا عسكرية في الجزيرة، فيما توقع محللون ردًا إيرانيًا قويًا.

ترامب من جانبه، وفي تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي، أكد أن "الولايات المتحدة دمرت تمامًا كل الأهداف العسكرية" في الجزيرة، مهددًا بإلحاق المزيد من الأضرار بالبنية التحتية النفطية الإيرانية إذا استمرت في تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

تصاعدت الأحداث بشكل كبير، والأنظار تتجه الآن نحو ما ستؤول إليه المواجهة القادمة في هذا الصراع المفتوح.