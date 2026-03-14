إسرائيل تعلن دخول مرحلة الحسم وطهران تتوعد بضرب موانئ الإمارات ..تفاصيل

تدخل المواجهة الأمريكية الإسرائيلية المباشرة مع إيران يومها الـ15 على وقع تصعيد غير مسبوق وتحولات ميدانية متسارعة، حيث أعلنت طهران عن تطور استراتيجي بإخراج حاملة طائرات أمريكية من الخدمة، وسط أنباء عن مقتل 6 أشخاص غربي البلاد.
وتوعد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني بضرب مصادر النيران في موانئ الشحن ومخابئ العسكريين الأمريكيين في الإمارات، معلنا أن من حقه استهداف مصدر الصواريخ في تلك المواقع.
كما طالب الإمارات بإخلاء الموانئ وأرصفة السفن ومخابئ القوات الأمريكية تجنبا للتعرض للأذى.
ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 110 مقار ومراكز قيادة وتخطيط تابعة لحزب الله في بيروت وجنوب لبنان لتقويض قدراته العسكرية.
وفي المقابل، واصل حزب الله استهدافاته الصاروخية التي ضربت مستوطنة "حتسور هجليليت" ومواقع في الجليل الأعلى، ما أسفر عن أضرار جسيمة في المنازل والمركبات.
وفي سياق التصدي، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة عن اندلاع حريق ناتج عن سقوط شظايا مسيرة تم اعتراضها بنجاح دون وقوع إصابات،
وقال إن فرق الدفاع تباشر التعامل مع الحادث للسيطرة عليه وعلى جبهة الطاقة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "شريان النفط" الإيراني في جزيرة خارك الاستراتيجية، مؤكدا تدمير الأهداف العسكرية كافة فيها، وهو ما نفته طهران مؤكدة إعادة تفعيل منظومات دفاعها الجوي وإسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper) في بندر عباس.
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة النفط العراقية أن توقف التصدير عبر مضيق هرمز بسبب الأحداث الجارية أجبرها على البحث عن بدائل، تزامنا مع تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم أدى لتصاعد أعمدة الدخان من داخل المنطقة الخضراء.