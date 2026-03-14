إيران تشعل الخليج ..والبحرين تعلن اعتراض وتدمير 124 صاروخاً و203 مسيّرات

أعلنت البحرين، يوم السبت، عن نجاحها في اعتراض وتدمير 124 صاروخاً و203 طائرات مسيّرة منذ بدء الهجمات الإيرانية على المملكة في 28 فبراير الماضي.
وفي بيان صادر عن "قوة دفاع البحرين"، أكدت أن منظومات الدفاع الجوي ما تزال تتصدى للاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي تستهدف المملكة.
البيان لم يذكر تفاصيل حول أنواع الصواريخ المستخدمة، لكن الهجمات شملت صواريخ باليستية وأخرى من طراز "كروز"، وهي هجمات مماثلة لتلك التي تعرضت لها دول عربية أخرى.
وفي آخر حصيلة، أكدت البحرين مساء الجمعة الماضي، اعتراض وتدمير 121 صاروخاً و193 طائرة مسيّرة، فيما تواصل إيران هجماتها على دول المنطقة، رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقف الهجمات على الدول المجاورة، ما لم يُشنّ هجوم ضد إيران منها.
إيران تبرر هجماتها بالقول إنها تستهدف "المصالح الأمريكية" في المنطقة، لكن الهجمات تسببت في أضرار جسيمة للمنشآت المدنية مثل المطارات والموانئ والمباني.