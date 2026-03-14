المنح العسكرية … دعوات لفتح التحقيق لماذا تم إلغاء منحة نجل الشهيد اللواء عبدالله الحاضري بعد اعتمادها من قبل وزارة الدفاع

كشف الصحفي سيف الحاضري أن نافذين قاموا بمصادرة منحة دراسية كانت قد مُنحت لنجل شقيقه القاضي اللواء عبدالله الحاضري، رئيس دائرة القضاء العسكري ورئيس النيابات العسكرية السابق، الذي توفي في وقت سابق.
وذكر الحاضري، في منشور على منصة «إكس»، أن نجل شقيقه عمر أُبلغ رسميًا بقبوله في المنحة الدراسية المقدمة من وزارة الدفاع اليمنية للدراسة في إحدى الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن ملفه استوفى جميع الشروط والمتطلبات، قبل أن يتم استبعاده لاحقًا وقبول أبناء آخرين بدلًا عنه.
وأضاف أن المنحة «لم تكن امتيازًا يُطلب، بل حقًا معنويًا لابن رجلٍ دفع حياته دفاعًا عن وطنه»، معتبرًا ما حدث «صورة موجعة من زمن السقوط الأخلاقي».
ودعا الحاضري وزير الدفاع اليمني إلى فتح تحقيق في القضية وكشف ملابسات استبعاد نجل الشهيد من المنحة، كما طالب رئيس هيئة الأركان بالتدخل لإنصافه وإعادة الحق إلى نصابه.
وأشار إلى أن ما حدث يتعارض مع ما وصفه بوعود المسؤولين بالوفاء لتضحيات الشهداء، مؤكدًا أن عائلة الحاضري تنتظر إنصافًا سريعًا يعيد المنحة إلى مستحقها.