الرئيس أردوغان: تتحرك بحذر شديد ضد المكائد والفخاخ والاستفزازات وهذه أولوياتنا بعيدا عن حفرة النار

السبت 14 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - الأناضول

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس أردوغان، في "مأدبة إفطار البرنامج العاشر للإرادة الوطنية" في إسطنبول.

وقال الرئيس التركي: "ما دمنا متماسكين فيما بيننا يمكننا كسر الأيدي الغريبة التي تمتد إلى استقلالنا ومستقبلنا".

وأشار إلى أنّ تركيا تتحرك بحذر شديد ضد "المكائد والفخاخ والاستفزازات التي تهدف إلى جرّها" إلى أتون الحرب.

وأضاف: "خلال هذه المرحلة نقوم أيضا باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد كل تهديد ينتهك مجالنا الجوي كما حدث الليلة الماضية".

ودعا الرئيس أردوغان، الشعب التركي لتوخي الحذر الشديد تجاه الاستفزازات الطائفية والعرقية التي يجري تضخيمها بالتزامن مع الهجمات على إيران.

**غزة

وأعرب الرئيس التركي عن حزنه لأن العالم الإسلامي يشهد في "هذه الأيام المباركة" الصراعات والحروب والدموع.

وأشار إلى أنّ غزة التي "فقدت 72 ألف شهيد" لا تزال تشتاق للسلام رغم التهدئة.

وذكر أن إسرائيل والمستوطنون قتلوا أكثر من 1120 مدنيا فلسطينيا خلال العامين الماضيين بالضفة الغربية، إلى جانب قتل 640 فلسطينيا في غزة معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن منذ اتفاق 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الرئيس أردوغان: "بعض الدول تجاهلت الظلم والإبادة الجماعية فيما دعمت دول أخرى مرتكبي الإبادة الجماعية مثل إسرائيل".

وأردف: "مأساة عشرات الآلاف من أطفال سوريا وغزة الذين أبيدت أسرهم بالكامل لم تحظ بالاهتمام مثلما حظي به طائر بَطريق منفصل عن قطيعه بسبب الضمير المزيف للعالم الافتراضي".

وأضاف: "في عالم أصيب بشلل الضمير نخوض معا في تركيا نضالا لنكون ضميرا للإنسانية".

وقال الرئيس أردوغان: "من فلسطين إلى أراكان، ومن إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، نحن معكم حيث تخلى المجتمع الدولي عن مسؤولياته، ونحن موجودون من خلال مؤسساتنا الرسمية ومن خلال منظمات المجتمع المدني. نحن جميعا في حالة تعبئة لمساعدة المظلومين، ومسح دموعهم، ومواساة الأيتام".

وشدد على أنه "مادام على قيد الحياة" فإن تركيا ستقف إلى جانب المظلومين ولن ترضخ للظلم ولن تصمت أو تخضع للضغوط.

وقال: "باستثناء قلة قليلة من الدول والمؤسسات والمنظمات ذوات الضمير والشجاعة لم يقف أحد ضد المظالم في منطقتنا ولم يسعَ أحد لإيقافها".

الرئيس أردوغان، واصل: "ندخل فترة جديدة تتطلب منا زيادة وتيرة عملنا، وأن نكون أكثر مرونة وجرأة".