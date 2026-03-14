خلال 24 ساعة: دخول أكثر من 13 ألف مسافر إلى اليمن عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، بينهم مواطنون وأجانب.. تعرف على الأرقام

سجلت المنافذ البرية والجوية والبحرية لبلادنا أمس الخميس وصول 5369 مواطنا، و 272 عربيا، و 99 أجنبيا، وصل منهم عبر مطار سيئون الدولي 141 مسافرا ،ووصل عبر منفذ الوديعة 4974 مسافرا، وعبر منفذ شحن 446 مسافرا،و 179 مسافرا وصلوا عبر منفذ صرفيت.
فيما سجلت ذات المنافذ مغادرة 7504 مواطنين، و 278 عربيا، 168 أجنبيا،غادر منهم عبر مطار سيئون الدولي 103 مسافرين، وغادر 7283 مسافرا عبر منفذ الوديعة البري، وعبر منفذ شحن 420 مسافرا، وعبر منفذ صرفيت 129 مسافرا، و15 مسافرا عبر ميناء المكلا.
ليبلغ إجمالي الواصلين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لبلادنا 13690 مسافرا.