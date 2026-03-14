الرياضة العسكرية تخلّد ذكرى الشهداء.. فريق الشهيد الشدادي يتوج بكأس بطولة الشهيد الصباري

السبت 14 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - أحمد حوذان

في أجواء رياضية امتزجت بروح الوفاء لتضحيات الشهداء، احتضنت مدينة مأرب المباراة النهائية لبطولة الشهيد العميد حاتم الصباري لكرة القدم، التي نظمتها الجهات العسكرية بمشاركة عدد من الفرق التابعة للوحدات العسكرية، في فعالية هدفت إلى تخليد ذكرى الشهداء وتعزيز الروح الرياضية والانضباط بين منتسبي القوات المسلحة.

تُوِّج فريق الشهيد الفريق عبدالرب الشدادي بكأس بطولة الشهيد العميد حاتم الصباري لكرة القدم، عقب فوزه على فريق الشهيد المقدم محمد الحضراني بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب مأرب.

وفي حفل الاختتام، أكد مدير دائرة الرياضة العسكرية العميد ركن عبدالرقيب القحطاني أن تنظيم هذه البطولة يأتي وفاءً لتضحيات الشهيد العميد حاتم الصباري وجميع الشهداء الذين قدّموا أرواحهم رخيصة دفاعًا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الروح الرياضية والإعداد البدني لدى منتسبي الوحدات العسكرية.

بدوره، أوضح نائب رئيس عمليات المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن مقبل جريد أن البطولة تأتي ضمن برامج المنطقة الهادفة إلى تعزيز اللياقة البدنية وتنمية الروح القتالية لدى منتسبي القوات المسلحة، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي بين مختلف الوحدات العسكرية.

من جانبه، أوضح رئيس شعبة الإمداد والتموين بالمنطقة العسكرية السابعة العقيد أحمد سالم أن البطولة نُظمت بالتنسيق مع شعبة الرياضة العسكرية خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة 16 فريقًا عسكريًا، في أجواء تنافسية عكست مستوى مميزًا من الأداء والانضباط الرياضي بين الفرق المشاركة.

وفي ختام الحفل، الذي حضره عدد من القيادات العسكرية والمدنية، جرى تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق الشهيد الشدادي، فيما نال فريق الشهيد الحضراني الميداليات الفضية بعد حلوله وصيفًا للبطولة.