في يوم زفاف ابنته… الحوثيون يختطفون خبيراً إنسانياً ويخفونه قسراً

السبت 14 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
أدانت منظمة صحفيات بلا قيود استمرار احتجاز مليشيا الحوثي للخبير في المجال الإنساني والإغاثي أحمد علي اليمني (58 عاماً).

 

وأشارت المنظمة إلى أن المليشيا اتحزت اليمني بشكل تعسفي منذ اختطافه في العاصمة صنعاء بتاريخ 6 يونيو 2024، واقتياده إلى جهة مجهولة.

 

وقالت المنظمة إن عملية الاختطاف جرت من منزله يوم زفاف ابنته، في سياق حملة واسعة وممنهجة استهدفت عشرات العاملين في المجال الإنساني وموظفين في منظمات دولية.

 

وأشارت المنظمة إلى أن اليمني ما يزال منذ ذلك الحين محرومًا من حقوقه الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرته، التي لا تزال تجهل مصيره أو وضعه الصحي.

 

وجددت منظمة صحفيات بلا قيود إدانتها الشديدة لهذه الانتهاكات، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وضمان سلامته وتمكينه من حقوقه الأساسية، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

