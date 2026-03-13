قتلى وجرحى مساء اليوم في إحباط هجوم حوثي بجبهة المطار القديم غرب تعز

الجمعة 13 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تمكنت القوات الحكومية في محور تعز مساء الجمعة، من احباط هجوم لمليشيا الحوثي، في جبهة المطار القديم غربي المدينة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن القوات "أحبطت عملية هجومية لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة المطار القديم غربي مدينة تعز".

وتفيد مصادر ميدانية وإعلامية متطابقة، بأن المواجهات أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد الجيش، ومصرع وجرح مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية، دون معرفة العدد حتى الآن.