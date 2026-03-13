ترامب يتحدث عن سقوط النظام الإيراني ووضع المرشد الجديد ومتى ستنتهي الحرب

الجمعة 13 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الضربات على إيران ستكون أعنف الأسبوع المقبل، وأن الحرب ستنتهي عندما يشعر بذلك في عظامه، وفق تعبيره.

جاء ذلك في رده على أسئلة حول الملف الإيراني خلال مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد، من إذاعة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وحول توقيت انتهاء الهجمات الأمريكية على إيران بالتعاون مع إسرائيل، ألمح ترامب إلى أن العملية لن تستغرق طويلا.

وعند سؤاله: "كيف ستعرف متى ستنتهي الحرب مع إيران؟" أجاب ترامب: "لا أعتقد أن هذا سيستغرق وقتا طويلا. ستنتهي عندما أشعر بذلك في عظامي".

وأوضح أنه يثق في حدسه الشخصي بهذا الشأن.

وذكر ترامب، أن الهجمات على إيران ألحقت أضرارا كبيرة بقدراتها العسكرية.

وتابع: "سنضربهم بشكل أعنف الأسبوع المقبل".

وأضاف: "النظام في إيران سيسقط، لكن ربما ليس في وقت قريب جدا".

ولدى سؤاله عن وضع المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، ابن المرشد السابق علي خامنئي، الذي قُتل في هجوم أمريكي إسرائيلي، أشار ترامب، إلى تعرضه للإصابة.

وأوضح أن مجتبى خامنئي، لم يُعيّن على يد والده في موقع القيادة.

وتابع: "يسألون عما إذا كان على قيد الحياة. كثيرون يحاولون معرفة ذلك. أعتقد أنه على قيد الحياة لكنه مصاب".

من جهة أخرى، أشار ترامب، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما يقدم المساعدة لإيران "قليلا".

وعن احتمال تنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على اليورانيوم المخصب في إيران، أجاب: "كلا، لا يوجد شيء من هذا القبيل. حاليا نحن لا نركز على ذلك، لكن قد نركز في المستقبل".

وأشار ترامب، إلى أن فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، شهدت غياب الأمن على الحدود، ودخول أعداد كبيرة من الإيرانيين إلى الولايات المتحدة.

وقال: "قد يكون هناك أكثر من 1700 خلية نائمة إيرانية في الولايات المتحدة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.