قرارات جمهورية بتعيين محافظين لثلاث محافظات ''جنوبية''

صدرت اليوم الجمعة قرارات جمهورية بتعيين محافظين لمحافظات لحج وابين، والضالع، حيث صدر القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2026، نصت المادة الاولى منه بتعيين مراد علي محمد عبدالحي الحالمي محافظا لمحافظة لحج.
وصدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2026، نصت المادة الاولى منه بتعيين الدكتور/ مختار بن الخضر الرباش الهيثمي الميسري محافظا لمحافظة ابين.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2026 بتعيين العميد احمد قائد صالح قاسم القبة محافظا لمحافظة الضالع، قائدا لمحور الضالع، وقائدا لقوات الامن الوطني في المحافظة، ويرقى الى رتبة اللواء.
فيما نصت المادة الثانية من القرارات العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.