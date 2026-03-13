مأساة في رمضان.. لغم حوثي يُنهي حياة أطفال كانوا يرعون الأغنام بمديرية عبس

الجمعة 13 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 176

أودى لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي، اليوم ( الخميس) بحياة ثلاثة أطفال وإصابة آخر، في قرية مخشوش بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة، غرب اليمن.

مصادر محلية قالت لوكالة سبأ، أن الأطفال الأربعة كانوا يرعون أغنامهم في المنطقة عندما انفجر اللغم، ما أدى إلى استشهادهم.

والضحايا هم: عبدالله علي جعر رحال (14 عاماً)، وعلي يحيى جعر رحال (13 عاماً)، وحسين موسى أحمد مجدوب (15 عاماً)، وإصابة الطفل محمد موسى يحيى أحمد مجدوب (14 عاماً)، الذي يتلقى العلاج حالياً في العناية المركزة.

وناشد أبناء المنطقة، المنظمات الدولية والإنسانية العمل على إزالة هذه الألغام والضغط على المليشيات الحوثية للتوقف عن تفخيخ طرقات ومزارع المواطنين الأبرياء.