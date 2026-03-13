حرب إيران تدفع بنوكاً عالمية لإعادة ترتيب عملياتها في الإمارات وقطر مأساة في رمضان.. لغم حوثي يُنهي حياة أطفال كانوا يرعون الأغنام بمديرية عبس عضو مجلس القيادة ''الصبيحي'' يبحث في الرياض مع السفير الأمريكي الوضع في اليمن والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والمنطقة منحة يابانية لدعم مشروع إنساني يستهدف النازحين والمجتمعات المضيفة بمأرب بقيمة 5.3 مليون دولار لبنان تعد بإنهاء مغامرة حزب الله في الحرب الإيرانية عاجل: عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي يصل المكلا ويهدد باللجوء للحسم العسكري إذا فشلت المفاوضات مع الحوثيين ويتوعد المجلس الانتقالي منع رفع صور عيدروس الزبيدي في حضرموت والمحافظ يتوعد بإغلاق جميع مقار المجلس الإنتقالي المنحل مشروع يمر عبر اليمن من شأنه اسقاط القيمة الإستراتيجية لمضيق هرمز وينهي الإبتزاز الإيراني : عملية نوعية تنجح في ضبط شحنة أجهزة متطورة لتعدين العملات الرقمية في منفذ شحن.. إفشال تهريب الأموال خارج اليمن.. تفاصيل آخر تحديث بأسعار الجرام والجنيه الذهب في اليمن
أودى لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي، اليوم ( الخميس) بحياة ثلاثة أطفال وإصابة آخر، في قرية مخشوش بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة، غرب اليمن.
مصادر محلية قالت لوكالة سبأ، أن الأطفال الأربعة كانوا يرعون أغنامهم في المنطقة عندما انفجر اللغم، ما أدى إلى استشهادهم.
والضحايا هم: عبدالله علي جعر رحال (14 عاماً)، وعلي يحيى جعر رحال (13 عاماً)، وحسين موسى أحمد مجدوب (15 عاماً)، وإصابة الطفل محمد موسى يحيى أحمد مجدوب (14 عاماً)، الذي يتلقى العلاج حالياً في العناية المركزة.
وناشد أبناء المنطقة، المنظمات الدولية والإنسانية العمل على إزالة هذه الألغام والضغط على المليشيات الحوثية للتوقف عن تفخيخ طرقات ومزارع المواطنين الأبرياء.