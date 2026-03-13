عضو مجلس القيادة ''الصبيحي'' يبحث في الرياض مع السفير الأمريكي الوضع في اليمن والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والمنطقة

الجمعة 13 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- سبأ

عدد القراءات 287

استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق محمود الصبيحي، الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية، بما في ذلك إقرارها لمشروعي الموازنة العامة، والبرنامج الحكومي..مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أساسية على طريق استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في الرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشاد الفريق الصبيحي، بمواقف الولايات المتحدة الداعمة للحكومة اليمنية، وقيادتها السياسية، ودورها في ردع التهديدات الإرهابية التي تمثلها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وما تشكله هذه التهديدات من خطر على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وثمن الفريق الصبيحي، الدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية للشعب اليمني، بما في ذلك دعمها الاقتصادي والانمائي المتواصل، وجهودها في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المحافظات المحررة.

كما أدان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وعدداً من دول المنطقة..مؤكداً أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم.

وجدد الفريق الصبيحي تضامن اليمن الكامل مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، في مواجهة هذه التهديدات التي تستهدف أمنها، واستقرارها، وسيادتها.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي، تأكيد دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحرص الولايات المتحدة على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود الإصلاحات، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن، والاستقرار، والتنمية.