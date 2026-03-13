منحة يابانية لدعم مشروع إنساني يستهدف النازحين والمجتمعات المضيفة بمأرب  بقيمة 5.3 مليون دولار

الجمعة 13 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

قال السفير اليمني لدى اليابان عادل السنيني إن الحكومة اليابانية أقرت منحة بقيمة 5.3 مليون دولار لدعم مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في محافظة مأرب.

وأضاف السنيني في منشور له على منصة إكس رصده محرر مأرب برس "أن الحكومة اليابانية وقّعت، يوم الأربعاء 11 مارس 2026، مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة لتقديم المنحة التي ستُستخدم في تنفيذ مشروع إنساني لتحسين أوضاع النازحين في المحافظة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية لإدارة الكوارث، إضافة إلى بناء ملاجئ للنازحين، بما يسهم في تحسين الظروف الإنسانية للنازحين والمجتمعات المضيفة في مأرب.

وثمّن السفير اليمني التزام اليابان بدعم اليمن، واصفاً إياها بـ"الشريك الصادق والفاعل" في دعم التدخلات الإنسانية وتعزيز بيئة الاستقرار في البلاد.

تُعد محافظة مأرب أكبر مركز لاستقبال النازحين داخلياً في اليمن منذ اندلاع الحرب، إذ استقبلت موجات متتالية من الأسر الفارة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وتقدّر السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية عدد النازحين في المحافظة بنحو يزيد عن ثلاثة ملايين شخص، ما جعل مأرب واحدة من أكثر المناطق اليمنية ضغطاً من حيث الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية.