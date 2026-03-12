عاجل: عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي يصل المكلا ويهدد باللجوء للحسم العسكري إذا فشلت المفاوضات مع الحوثيين ويتوعد المجلس الانتقالي

الخميس 12 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 385

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي إن الحكومة اليمنية قد تلجأ إلى الحسم العسكري خلال العام الجاري إذا لم تستجب جماعة الحوثي لمسار مفاوضات جادة تنهي الأزمة في البلاد.

جاء ذلك خلال وصوله إلى مدينة المكلا، حيث ترأس اجتماعاً للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت لمناقشة الأوضاع الخدمية والتنموية والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في المحافظة.

وقال الخنبشي إن الحكومة ستمنح جماعة الحوثي فرصة للدخول في مفاوضات حقيقية تفضي إلى حل سياسي شامل، لكنه أضاف أن خيار الحسم العسكري قد يكون مطروحاً إذا لم يتحقق تقدم في المسار السياسي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أولويات المرحلة القادمة تشمل تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات في حضرموت وبقية المحافظات.

وفي سياق متصل، قال الخنبشي إن السلطات المحلية لن تسمح بممارسة أي نشاط للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، مؤكداً أنه لن يُسمح مجدداً برفع صور رئيس المجلس عيدروس الزبيدي في المحافظة.

وأضاف أن العمل جارٍ على إعادة ترتيب وتنظيم قوات النخبة الحضرمية بما يعزز جاهزيتها وكفاءتها في حفظ الأمن والاستقرار.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لرفع صحيفة اتهام للتحقيق في قضايا مرتبطة بالإساءة للدولة أو لحلفائها، مؤكداً أن السلطات لن تسمح بأي ممارسات تمس الدولة أو الأشقاء في المملكة العربية السعودية.