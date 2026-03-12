حرب إيران تدفع بنوكاً عالمية لإعادة ترتيب عملياتها في الإمارات وقطر مأساة في رمضان.. لغم حوثي يُنهي حياة أطفال كانوا يرعون الأغنام بمديرية عبس عضو مجلس القيادة ''الصبيحي'' يبحث في الرياض مع السفير الأمريكي الوضع في اليمن والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والمنطقة منحة يابانية لدعم مشروع إنساني يستهدف النازحين والمجتمعات المضيفة بمأرب بقيمة 5.3 مليون دولار لبنان تعد بإنهاء مغامرة حزب الله في الحرب الإيرانية عاجل: عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي يصل المكلا ويهدد باللجوء للحسم العسكري إذا فشلت المفاوضات مع الحوثيين ويتوعد المجلس الانتقالي منع رفع صور عيدروس الزبيدي في حضرموت والمحافظ يتوعد بإغلاق جميع مقار المجلس الإنتقالي المنحل مشروع يمر عبر اليمن من شأنه اسقاط القيمة الإستراتيجية لمضيق هرمز وينهي الإبتزاز الإيراني : عملية نوعية تنجح في ضبط شحنة أجهزة متطورة لتعدين العملات الرقمية في منفذ شحن.. إفشال تهريب الأموال خارج اليمن.. تفاصيل آخر تحديث بأسعار الجرام والجنيه الذهب في اليمن
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي إن الحكومة اليمنية قد تلجأ إلى الحسم العسكري خلال العام الجاري إذا لم تستجب جماعة الحوثي لمسار مفاوضات جادة تنهي الأزمة في البلاد.
جاء ذلك خلال وصوله إلى مدينة المكلا، حيث ترأس اجتماعاً للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت لمناقشة الأوضاع الخدمية والتنموية والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في المحافظة.
وقال الخنبشي إن الحكومة ستمنح جماعة الحوثي فرصة للدخول في مفاوضات حقيقية تفضي إلى حل سياسي شامل، لكنه أضاف أن خيار الحسم العسكري قد يكون مطروحاً إذا لم يتحقق تقدم في المسار السياسي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن أولويات المرحلة القادمة تشمل تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات في حضرموت وبقية المحافظات.
وفي سياق متصل، قال الخنبشي إن السلطات المحلية لن تسمح بممارسة أي نشاط للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، مؤكداً أنه لن يُسمح مجدداً برفع صور رئيس المجلس عيدروس الزبيدي في المحافظة.
وأضاف أن العمل جارٍ على إعادة ترتيب وتنظيم قوات النخبة الحضرمية بما يعزز جاهزيتها وكفاءتها في حفظ الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لرفع صحيفة اتهام للتحقيق في قضايا مرتبطة بالإساءة للدولة أو لحلفائها، مؤكداً أن السلطات لن تسمح بأي ممارسات تمس الدولة أو الأشقاء في المملكة العربية السعودية.