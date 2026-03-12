عاجل: عملية نوعية تنجح في ضبط شحنة أجهزة متطورة لتعدين العملات الرقمية في منفذ شحن.. إفشال تهريب الأموال خارج اليمن.. تفاصيل

الخميس 12 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

ضبط موظفو الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية في جمرك منفذ شحن في محافظة المهرة، اليوم، شحنة تضم (15) جهازاً متطوراً لتعدين العملات الرقمية نوع (Whatsminer M31S)، وذلك ضمن الجهود الحكومية لمكافحة التهريب بمختلف أشكاله.

« وتستخدم هذه الأجهزة في حل عمليات حسابية معقدة جدًا باستخدام خوارزميات تشفير، بهدف تأكيد معاملات العملات الرقمية على شبكة البلوكشين, وكذلك إنتاج عملات رقمية جديدة كمكافأة مقابل هذه العملية, وهذه العملية تسمى Mining – التعدين الرقمي.

وجرى ضبط هذه الشحنة التي كانت محملة على متن شاحنة ضمن بضائع أخرى، وتم التلاعب بتوصيفها الفني للالتفاف على الرقابة الجمركية والمالية والأمنية، والتصريح بها تحت مسمى وحدات معالجة بيانات رقمية، عقب التحقق والاستشارة مع البنك المركزي وتحليل المستندات وتطبيقاً لقانون الجمارك وقانون البنك المركزي، وقانون مكافحة غسيل الأموال والقوانين النافذة الأخرى.

وأثبت الفحص الفني الدقيق بأنها أجهزة مخصصة حصرياً لإنتاج العملات المشفرة، وهي تقنيات تُستخدم عادةً لتوفير سيولة مالية خارج النظام المصرفي والالتفاف على العقوبات الدولية.

وتكمن خطورة الأجهزة في أنها يمكن استخدامها لإنتاج أموال رقمية خارج النظام المصرفي.

وكذلك في تحويل الأموال دون رقابة مالية.

وجدد مدير عام جمرك شحن، ثابت عوض، تأكيده حرص موظفي الجمارك على أداء مهامهم على أكمل وجه من خلال التصدي لمحاولات التهريب والتسلل التقني، عبر تغيير المسميات العلمية والتقنية للأجهزة الحساسة لتسهيل عبورها .. منوهاً بدعم رئاسة مصلحة الجمارك لتنمية وبناء قدرات موظفي الجمارك، والدور المحوري لهذا الدعم في ضبطيات الجمرك وتحقيق الإنجازات على صعيد مكافحة التهريب.