آخر الاخبار

مشروع يمر عبر اليمن من شأنه اسقاط القيمة الإستراتيجية لمضيق هرمز وينهي الإبتزاز الإيراني عاجل: عملية نوعية تنجح في ضبط شحنة أجهزة متطورة لتعدين العملات الرقمية في منفذ شحن.. إفشال تهريب الأموال خارج اليمن.. تفاصيل آخر تحديث بأسعار الجرام والجنيه الذهب في اليمن  المرشد الإيراني الجديد: يعلن مركزية الحوثيين في معادلة الصراع ويحدد ملامح المواجهة الإقليمية المقبلة قراءة في خطاب مجتبى خامنئي.. رسائل في زمن التصعيد.. مرشد إيران الجديد يرسم ملامح الجمهورية الخشنة اليمن ترحب بقرار مجلس الأمن الذي يدين الإعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن جامعة عدن تمنح الدكتور عبداللطيف الفجير لقب "أستاذ مساعد" تقديراً لإسهاماته البحثية كسر الصيام في رمضان- احذر الإفطار على هذه الفاكهة احمرار العين الشديد- علامات تحذير تتطلب الانتباه حرب المسيّرات تشعل السودان من جديد… عشرات القتلى وضربات تضرب المدن والبنية التحتية

آخر تحديث بأسعار الجرام والجنيه الذهب في اليمن

الخميس 12 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 149

أسعار الذهب في صنعاء

الخميس - 12/03/2026

 جنيه الذهب

شراء = 596,000 ريال 

بيع = 604,000 ريال     

 جرام عيار 21

شراء = 74,200 ريال   

بيع = 78,000 ريال      

 أسعار الذهب في عدن 

 جنيه الذهب

شراء = 1,754,800 ريال  

بيع = 1,812,200 ريال       

جرام عيار 21

شراء = 217,300 ريال   

بيع = 235,800 ريال      

إقراء أيضاً
الدول الكبرى تطلق احتياطيات نفطية استراتيجية لاحتواء جنون الأسعار وتأثيرات الصراع
خطوط أنابيب الخليج تدخل المعركة.. هل تُفشل السعودية والإمارات خطة إيران لخنق سو
أسعار النفط تتخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ يوليو 2022
النفط يسجل أعلى مستوى منذ عامين بعد تحذير من توقف إنتاج الخليج
أزمة تضرب الملاحة الجوية العالمية بعد إلغاء 27 ألف رحلة.. … نصف رحلات الشرق الأو
الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود عالميًا.. قفزات مفاجئة تضرب الأسواق والطاقة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول