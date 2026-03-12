مشروع يمر عبر اليمن من شأنه اسقاط القيمة الإستراتيجية لمضيق هرمز وينهي الإبتزاز الإيراني عاجل: عملية نوعية تنجح في ضبط شحنة أجهزة متطورة لتعدين العملات الرقمية في منفذ شحن.. إفشال تهريب الأموال خارج اليمن.. تفاصيل آخر تحديث بأسعار الجرام والجنيه الذهب في اليمن المرشد الإيراني الجديد: يعلن مركزية الحوثيين في معادلة الصراع ويحدد ملامح المواجهة الإقليمية المقبلة قراءة في خطاب مجتبى خامنئي.. رسائل في زمن التصعيد.. مرشد إيران الجديد يرسم ملامح الجمهورية الخشنة اليمن ترحب بقرار مجلس الأمن الذي يدين الإعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن جامعة عدن تمنح الدكتور عبداللطيف الفجير لقب "أستاذ مساعد" تقديراً لإسهاماته البحثية كسر الصيام في رمضان- احذر الإفطار على هذه الفاكهة احمرار العين الشديد- علامات تحذير تتطلب الانتباه حرب المسيّرات تشعل السودان من جديد… عشرات القتلى وضربات تضرب المدن والبنية التحتية
أسعار الذهب في صنعاء
الخميس - 12/03/2026
جنيه الذهب
شراء = 596,000 ريال
بيع = 604,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 74,200 ريال
بيع = 78,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,754,800 ريال
بيع = 1,812,200 ريال
جرام عيار 21
شراء = 217,300 ريال
بيع = 235,800 ريال