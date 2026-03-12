 المرشد الإيراني الجديد: يعلن مركزية الحوثيين في معادلة الصراع ويحدد ملامح المواجهة الإقليمية المقبلة

الخميس 12 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وجّه المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، تحية خاصة إلى اليمن، مشيدًا بدوره في دعم غزة ومساندة طهران.

وأكد، في أول بيان له بعد توليه منصب المرشد الأعلى لإيران، أن تعاون قوى جبهة المقاومة يقرب طريق الخلاص مما وصفه بـ"الفتنة الصهيونية".

وقال خامنئي إن "اليمن الشجاع المؤمن لم يتخلَّ عن الدفاع عن الشعب المظلوم في غزة"، معتبرًا أن وقوفه إلى جانب إيران في ظل الحرب الجارية يعكس تماسك محور المقاومة في المنطقة.

وأضاف أن تكامل جهود هذه القوى من شأنه تسريع إنهاء الصراع، وفق تعبيره.

كما أعرب المرشد الإيراني الجديد عن شكره لما وصفه بدعم حزب الله في لبنان والفصائل المسلحة في العراق.

وأشار إلى أن حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم كل العوائق، فيما قال إن الفصائل العراقية "انتهجت بشجاعة خط المقاومة الإيرانية" عبر استهداف مصالح أمريكية في المنطقة.

وأكد خامنئي أن إيران لن تتراجع عن الرد على العدوان، مضيفًا أن بلاده "لن تتوقف عن الانتقام لدماء الشهداء".

كما دعا دول الجوار إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها، معتبرًا أن الهجمات التي استهدفت إيران انطلقت منها، مشددًا على ضرورة "الاستفادة من كل الإمكانيات لإغلاق مضيق هرمز أمام الأعداء" إذا تطلبت الظروف ذلك.

وفي الوقت نفسه، أكد خامنئي أن بلاده لا تستهدف دول الجوار، موضحًا أن العمليات العسكرية الإيرانية تركز على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، مع الحرص على الحفاظ على علاقات حسن الجوار والصداقة مع الدول المحيطة.

يأتي ذلك فيما تكشف مصادر عبرية عن حالة من الترقب الحذر داخل الأوساط الاستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية تجاه الجبهة الحوثية، في ظل التصعيد العسكري غير المسبوق بين إيران والتحالف الأمريكي-الإسرائيلي.

وتقول المصادر إنه رغم تأكيد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب سابق أن مقاتليه «أيديهم على الزناد»، تشير التقديرات إلى أن القيادة الحوثية تتجنب التصعيد المباشر، مفضلة التركيز على التعبئة السياسية والإعلامية في الداخل.