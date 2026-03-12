اليمن ترحب بقرار مجلس الأمن الذي يدين الإعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن

الخميس 12 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817 الذي يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويطالب النظام الايراني بالوقف الفوري لاعتداءاته السافرة، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار دول الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن ما ورد في القرار الاممي الجديد، يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض للنهج العدواني للنظام الإيراني القائم على زعزعة الاستقرار في المنطقة، واستخدام الصواريخ، والطائرات المسيرة، والجماعات المرتبطة به لتهديد سيادة الدول، وأمن شعوبها، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الوزارة، إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية ودول الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والتضامن معها في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة.

واشادت بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية، والاشقاء في دول مجلس التعاون من اجل حشد الدعم الدولي لهذا القرار، بما يجسد الادراك العالمي المتزايد لخطورة السياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والسلم الدوليين.

ورات وزارة الخارجية، أن السبيل الوحيد لإنهاء هذا التهديد، يتمثل في التصدي الجماعي الحازم لمصادره، وردع ادواته، وفي المقدمة الجماعات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة الشرعية، والالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادة الدول، وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما جددت وقوف اليمن الكامل إلى جانب أشقائها في دول الخليج العربية والأردن، ودعم حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لما تقره القوانين، والأعراف والمواثيق الدولية.