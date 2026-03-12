الخميس 12 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أصدرت جامعة عدن قراراً أكاديمياً بمنح الدكتور عبداللطيف حسين أحمد الفجير اللقب العلمي "أستاذ مساعد" في قسم الإدارة والتخطيط بكلية التربية، وذلك تقديراً لإسهاماته البحثية المتميزة واستيفائه المعايير الأكاديمية المعتمدة للترقيات العلمية في الجامعة.

ويأتي هذا الاستحقاق العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء، حيث حصل الدكتور الفجير على درجة الدكتوراه من جامعة تعز في ديسمبر 2024م بتقدير "امتياز"، ليواصل بعدها نشاطه البحثي في مجال الإدارة والتخطيط التربوي، مقدماً عدداً من الدراسات والأبحاث العلمية التي تناولت قضايا تطوير العمل الإداري والتعليمي، وأسهمت في تقديم رؤى علمية تخدم الواقع المؤسسي والتربوي.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، عبّر الدكتور عبداللطيف الفجير عن اعتزازه بهذا اللقب العلمي الصادر عن جامعة عدن، مشيراً إلى أن الجامعة تمثل صرحاً أكاديمياً عريقاً ومنارة علمية أسهمت في تخريج العديد من الكفاءات العلمية والفكرية في اليمن والمنطقة. كما أشاد بالدور الذي تقوم به رئاسة الجامعة وعمادة كلية التربية في دعم الباحثين وتعزيز بيئة البحث العلمي والالتزام بالتقاليد الأكاديمية الرصينة.

ويُعد الدكتور عبداللطيف الفجير من الكفاءات الأكاديمية والإدارية البارزة، حيث يجمع في مسيرته بين الخبرة العملية في مجالات العمل الإداري والحكومي والخلفية العلمية المتخصصة في الإدارة والتخطيط التربوي، ما يجعل من حصوله على هذا اللقب إضافة نوعية لقسم الإدارة والتخطيط بكلية التربية، وإسهاماً في تعزيز حضور الكفاءات الأكاديمية في الجامعات اليمنية.