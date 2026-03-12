كسر الصيام في رمضان- احذر الإفطار على هذه الفاكهة احمرار العين الشديد- علامات تحذير تتطلب الانتباه حرب المسيّرات تشعل السودان من جديد… عشرات القتلى وضربات تضرب المدن والبنية التحتية أول بيان للمرشد الجديد وإسرائيل تقصف موقعا نوويا بطهران مؤسسة الشموع تطالب اللواء سلطان العرادة بالتدخل للتحقيق في إحراق مقرها وتعويضها عن الأضرار الدول الكبرى تطلق احتياطيات نفطية استراتيجية لاحتواء جنون الأسعار وتأثيرات الصراع غوارديولا يودّع المستقبل: سأفتقد سيلهرست بارك وجوديسون بارك ثلاثية تاريخية… صلاح أول لاعب يفوز بجائزة الأفضل في إنجلترا ثلاث مرات رسالة غضب ووصمة عار: ريال مدريد يفرض قيوداً صارمة على مدرجاته وكالات أممية ومنظمات دولية تحذر.. المجاعة تطرق أبواب اليمن بسبب الحوثيين
البرتقال في رمضان يحرص بعض الأشخاص على كسر الصيام به قبل وجبة الإفطار، لاعتقادهم أن تناوله على الريق مفيد للجسم.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، تأثير كسر الصيام بالبرتقال على الجسم.
هل كسر الصيام بالبرتقال آمن للجسم؟
كسر الصيام بالبرتقال في رمضان قد يسبب:
تهيج المعدةيبلغ مستوى الحموضة (pH) لعصير البرتقال حوالي 4، لذلك فهو مشروب حمضي نسبيًا، وبالنسبة لبعض الأشخاص، قد يؤدي شربه على معدة فارغة إلى مشكلات في الجهاز الهضمي.فعند عدم وجود طعام في المعدة لتخفيف الحموضة، قد يحدث تهيج في بطانة المعدة لدى الأشخاص الحساسين، وقد يؤدي أيضًا إلى:
• حرقة المعدة
• ارتجاع المريءويكون ذلك أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل:
• الارتجاع المعدي المريئي
• التهاب المعدة
• قرحة المعدة
• متلازمة القولون العصبي.
• العطش
• التعب
• الصداع
• تشوش الرؤية
• كثرة التبولومع ذلك، بالنسبة لمعظم الناس لا يمثل هذا الارتفاع مشكلة كبيرة، لأنه غالبًا ما يكون مؤقتًا.
وفي هذه الحالة قد تبقى الأحماض على الأسنان، مما يزيد خطر تآكل المينا وتسوس الأسنان.
فوائد البرتقال في رمضانعند شرب عصير البرتقال بدون طعام، لا يوجد شيء يعيق امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الموجودة فيه، مثل الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة وفيتامين C.
ويحتوي كوب من عصير البرتقال الطازج على أكثر من 100٪ من الاحتياج اليومي لفيتامين C لدى البالغين.
ويعد ذلك مفيدًا لجهاز المناعة، لأن فيتامين C يساعد على حماية الخلايا المناعية وتعزيز إنتاج خلايا جديدة.كما أن المعدة لا تحتاج إلى وجود طعام لامتصاص فيتامين C، لذلك سيظل عصير البرتقال يقدم فوائده المضادة للأكسدة حتى عند تناوله على معدة فارغة.وينطبق الأمر نفسه على مضادات الأكسدة الأخرى مثل الهيسبيريدين، وهو مركب نباتي يساعد على حماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة