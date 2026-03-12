كسر الصيام في رمضان- احذر الإفطار على هذه الفاكهة

الخميس 12 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 218

البرتقال في رمضان يحرص بعض الأشخاص على كسر الصيام به قبل وجبة الإفطار، لاعتقادهم أن تناوله على الريق مفيد للجسم.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، تأثير كسر الصيام بالبرتقال على الجسم.

هل كسر الصيام بالبرتقال آمن للجسم؟

كسر الصيام بالبرتقال في رمضان قد يسبب:

تهيج المعدةيبلغ مستوى الحموضة (pH) لعصير البرتقال حوالي 4، لذلك فهو مشروب حمضي نسبيًا، وبالنسبة لبعض الأشخاص، قد يؤدي شربه على معدة فارغة إلى مشكلات في الجهاز الهضمي.فعند عدم وجود طعام في المعدة لتخفيف الحموضة، قد يحدث تهيج في بطانة المعدة لدى الأشخاص الحساسين، وقد يؤدي أيضًا إلى:

• حرقة المعدة

• ارتجاع المريءويكون ذلك أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل:

• الارتجاع المعدي المريئي

• التهاب المعدة

• قرحة المعدة

• متلازمة القولون العصبي.

ارتفاع السكر في الدمهناك سبب يجعل العصائر تستخدم أحيانًا لعلاج انخفاض السكر في الدم، لأنها ترفع مستوى السكر بسرعة.فالسكريات الطبيعية في عصير البرتقال يتم امتصاصها بسرعة، وعند تناوله بدون طعام قد يحدث ارتفاع مفاجئ في سكر الدم.وقد يسبب ذلك أحيانًا أعراضًا مثل:

• العطش

• التعب

• الصداع

• تشوش الرؤية

• كثرة التبولومع ذلك، بالنسبة لمعظم الناس لا يمثل هذا الارتفاع مشكلة كبيرة، لأنه غالبًا ما يكون مؤقتًا.

ضعف مينا الأسنانالحموضة نفسها التي قد تهيج المعدة يمكن أن تؤثر أيضًا في مينا الأسنان، فعند شرب عصير البرتقال على معدة فارغة ينتج الجسم كمية أقل من اللعاب، وهو ما يحمي الأسنان عادةً.

وفي هذه الحالة قد تبقى الأحماض على الأسنان، مما يزيد خطر تآكل المينا وتسوس الأسنان.

فوائد البرتقال في رمضانعند شرب عصير البرتقال بدون طعام، لا يوجد شيء يعيق امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الموجودة فيه، مثل الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة وفيتامين C.

ويحتوي كوب من عصير البرتقال الطازج على أكثر من 100٪ من الاحتياج اليومي لفيتامين C لدى البالغين.

ويعد ذلك مفيدًا لجهاز المناعة، لأن فيتامين C يساعد على حماية الخلايا المناعية وتعزيز إنتاج خلايا جديدة.كما أن المعدة لا تحتاج إلى وجود طعام لامتصاص فيتامين C، لذلك سيظل عصير البرتقال يقدم فوائده المضادة للأكسدة حتى عند تناوله على معدة فارغة.وينطبق الأمر نفسه على مضادات الأكسدة الأخرى مثل الهيسبيريدين، وهو مركب نباتي يساعد على حماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة