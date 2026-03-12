احمرار العين الشديد- علامات تحذير تتطلب الانتباه

الخميس 12 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -وكالات

يعد احمرار العين من الأعراض الشائعة التي قد يستهين بها البعض، خاصة إذا لم يصاحبه ألم شديد، لكن في بعض الحالات قد يكون علامة تحذيرية لحالة صحية تستدعي التدخل الطبي.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو أسباب احمرار العين ومتى يصبح الأمر مقلقًا، وفقًا لما ذكره الدكتور خالد أبو زيد، استشاري طب وجراحة العيون.

ما أسباب احمرار العين؟

يشير أبو زيد إلى أن احمرار العين ينتج غالبًا عن تمدد الأوعية الدموية الدقيقة في بياض العين، وتتعدد أسبابه ما بين البسيط والخطير، ومن أبرزها:

1-إجهاد العين وجفافهاقلة النوم، الاستخدام المطول للشاشات الإلكترونية، أو القراءة لفترات طويلة قد تؤدي إلى جفاف العين وإجهادها، ما يسبب احمرارًا ملحوظًا.

2-الحساسيةالتعرض للغبار أو حبوب اللقاح أو بعض الروائح قد يسبب تهيج العين، مع حكة واحمرار ودموع.

3-التهاب الملتحمةوهو التهاب يصيب الغشاء الشفاف الذي يغطي بياض العين ويبطن الجفون، وقد يكون سببه فيروسًا أو بكتيريا أو حساسية، وغالبًا ما يكون معديًا في حالته الفيروسية أو البكتيرية.

4-دخول جسم غريبمثل ذرات الرمل أو الغبار، ما يؤدي إلى تهيج أو خدش في سطح العين.

5-نزيف تحت الملتحمةيحدث نتيجة تمزق وعاء دموي دقيق في العين، وقد ينتج عن سعال شديد أو عطس قوي أو فرك العين بعنف، ويبدو مخيفًا لكنه غالبًا غير مؤلم ويختفي تلقائيًا.

متى يكون الاحمرار خطيرًا؟

يوضح استشاري طب وجراحة العيون أن بعض الحالات تتطلب تقييمًا طبيًا عاجلًا، خاصة إذا صاحب الاحمرار:

ألم شديد داخل العين.

ضعف أو تشوش مفاجئ في الرؤية.

حساسية شديدة للضوء.

صداع قوي مع غثيان.

ويحذر من أن بعض الحالات مثل التهاب القرنية، التهاب القزحية، أو الجلوكوما الحادة (ارتفاع ضغط العين المفاجئ) قد تبدأ باحمرار واضح وتحتاج إلى تدخل فوري لتجنب مضاعفات خطيرة