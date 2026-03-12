أول بيان للمرشد الجديد وإسرائيل تقصف موقعا نوويا بطهران مؤسسة الشموع تطالب اللواء سلطان العرادة بالتدخل للتحقيق في إحراق مقرها وتعويضها عن الأضرار الدول الكبرى تطلق احتياطيات نفطية استراتيجية لاحتواء جنون الأسعار وتأثيرات الصراع غوارديولا يودّع المستقبل: سأفتقد سيلهرست بارك وجوديسون بارك ثلاثية تاريخية… صلاح أول لاعب يفوز بجائزة الأفضل في إنجلترا ثلاث مرات رسالة غضب ووصمة عار: ريال مدريد يفرض قيوداً صارمة على مدرجاته وكالات أممية ومنظمات دولية تحذر.. المجاعة تطرق أبواب اليمن بسبب الحوثيين ما بدائل دول الخليج لتأمين إمدادات التجارة والغذاء بعد اغلاق مضيق هرمز؟ اليمن يتصدر المحفل القرآني… الحافظ بدر حيدرة يحقق المركز الأول في المسابقة الإقليمية لحفظ القرآن الكريم بعد أقل من 48 ساعة على تهنئة سلطان عمان ومفتيها للمرشد الجديد… هجوم إيراني مدمر يستهدف أكبر منشآت النفط في ميناء صلالة العماني
في اليوم الـ 13 من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مجمع طالقان المركزي لتطوير الأسلحة النووية في إيران، مشيرا إلى أن المجمع كان يُستخدم لتطوير متفجرات ضمن مشروع "عماد".
وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن الجيش يتلقى تعليمات بالاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مضيفا "إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من السيطرة على حزب الله، فسنسيطر على الأرض بأنفسنا."
وفي صباح اليوم، قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل تتعرض لهجوم صاروخي متزامن ومنسق من إيران وجنوب لبنان أسفر عن إصابة أشخاص ومبانٍ في شمال إسرائيل، وعقب هذا الهجوم المنسق شن الجيش الإسرائيلي غارات متتالية وشديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى مناطق في جنوب لبنان.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني أطلق 100 صاروخ دفعة واحدة على شمال إسرائيل، وتزامن ذلك مع إعلان الحزب بدء عمليات القصف المأكول.
بالمقابل، أوردت القناة الـ12 الإسرائيلية على لسان مسؤول إسرائيلي أن الاتجاه هو توسيع العمليات في لبنان بشكل كبير.
في سياق متصل، قال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي إن ناقلتين أجنبيتين تحملان وقودا عراقيا تعرضتا لهجمات مجهولة المصدر داخل المياه الإقليمية العراقية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.
وأضاف لوكالة رويترز أن العراق أجلى جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 من السفينتين، وأن النيران لا تزال مشتعلة فيهما.
من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لموقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة لم يعد لديها الكثير من الأهداف المتبقية داخل إيران، مضيفًا أن الحرب مع طهران ستنتهي قريبا.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تواصل يوميا توجيه ضربات تستهدف قدرات إيران الباليستية والمسيّرات، وأشارت إلى تدمير آخر سفينة من فئة "سليماني" وضرب أكثر من 5500 هدف داخل إيران.