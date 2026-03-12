مؤسسة الشموع تطالب اللواء سلطان العرادة بالتدخل للتحقيق في إحراق مقرها وتعويضها عن الأضرار الدول الكبرى تطلق احتياطيات نفطية استراتيجية لاحتواء جنون الأسعار وتأثيرات الصراع غوارديولا يودّع المستقبل: سأفتقد سيلهرست بارك وجوديسون بارك ثلاثية تاريخية… صلاح أول لاعب يفوز بجائزة الأفضل في إنجلترا ثلاث مرات رسالة غضب ووصمة عار: ريال مدريد يفرض قيوداً صارمة على مدرجاته وكالات أممية ومنظمات دولية تحذر.. المجاعة تطرق أبواب اليمن بسبب الحوثيين ما بدائل دول الخليج لتأمين إمدادات التجارة والغذاء بعد اغلاق مضيق هرمز؟ اليمن يتصدر المحفل القرآني… الحافظ بدر حيدرة يحقق المركز الأول في المسابقة الإقليمية لحفظ القرآن الكريم بعد أقل من 48 ساعة على تهنئة سلطان عمان ومفتيها للمرشد الجديد… هجوم إيراني مدمر يستهدف أكبر منشآت النفط في ميناء صلالة العماني الإرياني: الحوثيون يهربون من أزماتهم الداخلية بتهديد الانخراط في الحرب الإقليمية
أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن عميق احترامه لنادي ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه يفتقد بالفعل أجواء الملاعب الإنجليزية عند التفكير في مستقبله بعد الاعتزال.
يحل السيتي ضيفاً ثقيلاً على بطل أوروبا التاريخي، ويأتي الفريق الإنجليزي لهذه المباراة بعد تأهله مؤخراً إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على نيوكاسل. وأوضح جوارديولا حجم المنافس بقوله إن ريال مدريد يمتلك 15 لقباً في دوري الأبطال، وهو رقم يفوق عدد مشاركات السيتي في البطولة القارية.
وعن تطور فريقه، قال جوارديولا: "نحتاج دائماً للتطور، وفي البداية ربما لم نكن نشعر بذلك، لكن مع الوقت نضجنا وأدركنا قدرتنا على التقدم، وهذا ما يرضيني، وأعتقد أننا غرسنا هذه القيم في النادي".
وفي لفتة لافتة، أشار المدرب الإسباني إلى أن علاقته بجمهور ريال مدريد قد لا تكون ودية، مضيفاً: "أعلم أنني لست محبوباً جداً هنا، لكنني أحب المجيء إلى البرنابيو. الناس في مدريد لا يصدقون أنني أحترم هذه المؤسسة كثيراً، وأحترمها لأنها قدمت الكثير لكرة القدم العالمية".
وبالنظر إلى المستقبل، كشف جوارديولا عن عشقه للملاعب الإنجليزية، قائلاً: "عندما أعتزل، سأفتقد الذهاب إلى كامب نو، وسأفتقد أجواء بايرن ميونخ، وآمل أن نصل إلى هناك في هذه البطولة. لكن الأكيد أنني سأفتقد ملاعب مثل سيلهرست بارك، وأعشق الدوري الإنجليزي الممتاز وهذه الملاعب، فمواجهات فولهام وكريستال بالاس وجوديسون بارك هي جزء من سبب حبي لإنجلترا".