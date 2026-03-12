غوارديولا يودّع المستقبل: سأفتقد سيلهرست بارك وجوديسون بارك

الخميس 12 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن عميق احترامه لنادي ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه يفتقد بالفعل أجواء الملاعب الإنجليزية عند التفكير في مستقبله بعد الاعتزال.

يحل السيتي ضيفاً ثقيلاً على بطل أوروبا التاريخي، ويأتي الفريق الإنجليزي لهذه المباراة بعد تأهله مؤخراً إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على نيوكاسل. وأوضح جوارديولا حجم المنافس بقوله إن ريال مدريد يمتلك 15 لقباً في دوري الأبطال، وهو رقم يفوق عدد مشاركات السيتي في البطولة القارية.

وعن تطور فريقه، قال جوارديولا: "نحتاج دائماً للتطور، وفي البداية ربما لم نكن نشعر بذلك، لكن مع الوقت نضجنا وأدركنا قدرتنا على التقدم، وهذا ما يرضيني، وأعتقد أننا غرسنا هذه القيم في النادي".

وفي لفتة لافتة، أشار المدرب الإسباني إلى أن علاقته بجمهور ريال مدريد قد لا تكون ودية، مضيفاً: "أعلم أنني لست محبوباً جداً هنا، لكنني أحب المجيء إلى البرنابيو. الناس في مدريد لا يصدقون أنني أحترم هذه المؤسسة كثيراً، وأحترمها لأنها قدمت الكثير لكرة القدم العالمية".

وبالنظر إلى المستقبل، كشف جوارديولا عن عشقه للملاعب الإنجليزية، قائلاً: "عندما أعتزل، سأفتقد الذهاب إلى كامب نو، وسأفتقد أجواء بايرن ميونخ، وآمل أن نصل إلى هناك في هذه البطولة. لكن الأكيد أنني سأفتقد ملاعب مثل سيلهرست بارك، وأعشق الدوري الإنجليزي الممتاز وهذه الملاعب، فمواجهات فولهام وكريستال بالاس وجوديسون بارك هي جزء من سبب حبي لإنجلترا".