ثلاثية تاريخية… صلاح أول لاعب يفوز بجائزة الأفضل في إنجلترا ثلاث مرات

أشادت شبكة "Givemesport" البريطانية بنجم ليفربول المصري محمد صلاح، مؤكدة أنه أيقونة أعادت كتابة تاريخ الدوري الإنجليزي وكرست مكانته كأحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث، خاصة بعد تحقيقه إنجازات أوروبية جديدة.

صلاح دخل تاريخ ليفربول من أوسع أبوابه مؤخراً ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا برصيد 81 مباراة، متجاوزاً الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم أسطورة الدفاع جيمي كاراجر. ورغم أن بدايته مع تشيلسي لم تكن موفقة، إلا أن مسيرته تحولت بشكل مذهل ليصبح نجماً عالمياً مع الريدز.

تُبرز الشبكة أن صلاح يحتل حالياً المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين، ولعب دوراً محورياً في إعادة ليفربول إلى منصات التتويج، حيث ساهمت أهدافه الحاسمة في إنهاء الانتظار الطويل للنادي بلقب الدوري عام 2020 بعد غياب 30 عاماً.

يُعد تألق صلاح استثنائياً لأنه جناح تمكن من تحطيم أرقام تهديفية قياسية، حيث يجمع بين السرعة والمهارة والقدرة العالية على التسجيل، مما يجعله أحد أكثر المهاجمين تكاملاً في كرة القدم الحديثة. ونتيجة لتأثيره الكبير، يعتبره الكثيرون أحد أفضل اللاعبين الأفارقة الذين مروا على تاريخ الدوري الإنجليزي.

اختتمت الشبكة حديثها بالإشارة إلى أن "الملك المصري" تجاوز كل التوقعات ونجح في ترسيخ اسمه بين أساطير اللعبة، ليصبح اليوم من أبرز نجوم كرة القدم في تاريخ القارة الأفريقية.

بالإضافة إلى ذلك، شهد موسم 2024-2025 تألقاً لافتاً حيث قاد صلاح ليفربول للفوز بالدوري للمرة العشرين، معادلاً رقم مانشستر يونايتد القياسي. كما حصد الحذاء الذهبي للمرة الرابعة برصيد 29 هدفاً، معادلاً رقم تييري هنري، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج يحقق هذا الإنجاز الفردي أربع مرات.

وفي سياق الجوائز الفردية، اقتنص صلاح جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين، متفوقاً على أسماء لامعة مثل ماك أليستر وإيزاك وفيرنانديز. وبذلك، أصبح محمد صلاح أول لاعب في التاريخ يفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات، متخطياً أساطير مثل آلان شيرر وتيري هنري وكريستيانو رونالدو وكيفين دي بروين الذين فازوا بها مرتين.