رسالة غضب ووصمة عار: ريال مدريد يفرض قيوداً صارمة على مدرجاته

تتطلب مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي استعدادات خاصة ليس فقط في الملعب ولكن على مستوى المدرجات أيضا.

ويتقابل الفريقان مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إنه خلال مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا البرتغالي يوم 25 فبراير/شباط، في دوري الأبطال، تم بث لقطات مصورة لمشجع يحضر المباريات بصورة منتظمة في مدرجات ريال مدريد، وهو يلقي التحية النازية، لذلك فإن النادي بعث رسالة واضحة لمدرج مشجعيه بألا يطلقوا أي هتافات ضد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وألا يحملوا أعلاما ولا حتى علم إسبانيا، ويسمح فقط بعلم ريال مدريد.

وكانت الصورة مؤلمة للغاية بسبب ما حملته، حيث تم رفع لافتة قبلها بلحظات، كتب عليها” لا للعنصرية، وضرورة الاحترام”.

وتحرك النادي على الفور، مؤكدا: “لقد حددوا مكانه، وأخرجوه من الملعب، وبدأوا إجراءات إلغاء عضويته”.

ولم يكن ذلك كافيا لتجنب العقوبة، فقد فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة قدرها 15 ألف يورو، مع الإيقاف، بالإضافة لفترة اختبار لمدة عام، قبل الإغلاق الجزئي لـ 500 مقعد في المدرج الجنوبي السفلي.

وأدت هذه الواقعة إلى اجتماع بين خوسيه لويس سانشيز، مدير الأنشطة الاجتماعية في ريال مدريد، وممثلي أبرز روابط المشجعين في ذلك القسم من الملعب، وذلك قبل مباراة دوري أبطال أوروبا المرتقبة ضد مانشستر سيتي. وكانت رسالة النادي واضحة لا لبس فيها، نابعة من الغضب والعار اللذين خلفهما ما حدث أمام بنفيكا، حيث تم التأكيد على أن الهتافات ضد غوارديولا ممنوعة منعا باتا خلال المباراة. كان هذا بمثابة تحذير حازم، لا مجال فيه للتفاوض، لمنع تكرار الموقف وتفعيل عقوبة موقوفة التنفيذ حاليا. وما يزيد الموقف تعقيدا، هو أن المدرب الكتالوني ليس موضع ترحيب في ملعب سانتياغو برنابيو.

