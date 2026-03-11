اليمن يتصدر المحفل القرآني… الحافظ بدر حيدرة يحقق المركز الأول في المسابقة الإقليمية لحفظ القرآن الكريم

الأربعاء 11 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

حقق الحافظ اليمني بدر حيدرة، المركز الأول في المسابقة الإقليمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده (جائزة رئيس الدولة) في دورتها السادسة والعشرين، التي استضافتها جيبوتي.

كما حقق الحافظ، مالك سمير سعيد المركز الرابع في فئة حفظ عشرة أجزاء، فيما نال المتسابق محمد سمير سعيد المركز السادس في فئة حفظ عشرين جزءاً.

وفي هذا السياق، هنأ وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي، الحافظ بدر عبدالله حيدرة بهذا الإنجاز المشرف لليمن.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس عمق ارتباط أبناء اليمن بكتاب الله عز وجل، ويجسد المكانة التي يحتلها القرآن الكريم في وجدان المجتمع اليمني.. مشيراً إلى أن الحافظ بدر حيدرة قدم نموذجاً مشرفاً لليمن في هذا المحفل القرآني الإقليمي.

كما بارك الوزير الوادعي للمتسابقين مالك سمير سعيد، ومحمد سمير سعيد تحقيقهما مراكز متقدمة في المسابقة..

مشيداً بالجهود التي يبذلها قطاع التحفيظ ومشيخة الإقراء في وزارة الأوقاف والإرشاد في رعاية الحفاظ وتأهيلهم وإعدادهم للمشاركات الخارجية، من خلال برامج التعليم والإتقان والمتابعة العلمية المستمرة..

مشيراً إلى أن هذه النتائج المشرفة تمثل ثمرة الجهود المتواصلة في خدمة كتاب الله وإعداد جيل متقن لحفظه وتلاوته.