اليمن يتصدر المحفل القرآني… الحافظ بدر حيدرة يحقق المركز الأول في المسابقة الإقليمية لحفظ القرآن الكريم بعد أقل من 48 ساعة على تهنئة سلطان عمان ومفتيها للمرشد الجديد… هجوم إيراني مدمر يستهدف أكبر منشآت النفط في ميناء صلالة العماني الإرياني: الحوثيون يهربون من أزماتهم الداخلية بتهديد الانخراط في الحرب الإقليمية اعتماد مشروع قرار خليجي أردني في مجلس الأمن يدين إيران عاجل: اختراق أمني خطير: جواسيس في قلب العاصمة طهران ينفذون عمليات عسكرية ضد قوات الحرس الثوري الإيراني تأكيد إيراني لإصابة المرشد الإيراني الجديد عاجل.. إيران تلمح لاغلاق مضيق باب المندب بعد هرمز وتحذر من حرب إقليمية قريبًا اليوم الأعنف من الضربات على إيران والأسواق تراهن على نهاية قريبة للحرب خطوط أنابيب الخليج تدخل المعركة.. هل تُفشل السعودية والإمارات خطة إيران لخنق سوق النفط الدفاعات الخليجية تتصدى لـ783 صاروخاً باليستياً و 2350 مسيّرة
حقق الحافظ اليمني بدر حيدرة، المركز الأول في المسابقة الإقليمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده (جائزة رئيس الدولة) في دورتها السادسة والعشرين، التي استضافتها جيبوتي.
كما حقق الحافظ، مالك سمير سعيد المركز الرابع في فئة حفظ عشرة أجزاء، فيما نال المتسابق محمد سمير سعيد المركز السادس في فئة حفظ عشرين جزءاً.
وفي هذا السياق، هنأ وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي، الحافظ بدر عبدالله حيدرة بهذا الإنجاز المشرف لليمن.
وأكد أن هذا الإنجاز يعكس عمق ارتباط أبناء اليمن بكتاب الله عز وجل، ويجسد المكانة التي يحتلها القرآن الكريم في وجدان المجتمع اليمني.. مشيراً إلى أن الحافظ بدر حيدرة قدم نموذجاً مشرفاً لليمن في هذا المحفل القرآني الإقليمي.
كما بارك الوزير الوادعي للمتسابقين مالك سمير سعيد، ومحمد سمير سعيد تحقيقهما مراكز متقدمة في المسابقة..
مشيداً بالجهود التي يبذلها قطاع التحفيظ ومشيخة الإقراء في وزارة الأوقاف والإرشاد في رعاية الحفاظ وتأهيلهم وإعدادهم للمشاركات الخارجية، من خلال برامج التعليم والإتقان والمتابعة العلمية المستمرة..
مشيراً إلى أن هذه النتائج المشرفة تمثل ثمرة الجهود المتواصلة في خدمة كتاب الله وإعداد جيل متقن لحفظه وتلاوته.