بعد أقل من 48 ساعة على تهنئة سلطان عمان ومفتيها للمرشد الجديد… هجوم إيراني مدمر يستهدف أكبر منشآت النفط في ميناء صلالة العماني

الأربعاء 11 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 123

بعد أقل من 48 ساعة على تهنئة سلطان عُمان ومفتي السلطنة للمرشد الإيراني الجديد بمناسبة " اختيار مجتبى خامنئي قائداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية" ، استهدفت طائرات مسيّرة مرافق لتخزين النفط في ميناء صلالة جنوب سلطنة عُمان، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.

واستهدف الهجوم الإيراني أكبر منشآت تخزين النفط في ميناء صلاله العماني , وقالت السلطات إن فرق الطوارئ تعمل على احتواء النيران في منشآت تخزين النفط بالميناء، دون أن تعلن حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية، فيما لا تزال عمليات التقييم جارية لحجم الأضرار.

ويقع ميناء صلالة على بحر العرب ويُعد أحد أهم الموانئ اللوجستية في المنطقة، كما يضم مرافق رئيسية لتخزين النفط وإعادة تصديره.

ويأتي الهجوم بعد أقل من يومين من إرسال سلطان عُمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى مجتبى خامنئي بمناسبة اختياره قائداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهامه.

كما هنأ مفتي سلطنة عُمان، أحمد الخليلي، المرشد الإيراني الجديد في منشور عبر منصة "إكس"، معرباً عن أمله في نجاحه ومواصلته دعم القضية الفلسطينية.

ويأتي استهداف منشآت الطاقة في عُمان في ظل تصاعد الضربات المرتبطة بإيران على مواقع الطاقة في منطقة الخليج، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران خلال الفترة الأخيرة.