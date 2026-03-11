الإرياني: الحوثيون يهربون من أزماتهم الداخلية بتهديد الانخراط في الحرب الإقليمية

الأربعاء 11 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن تهديد جماعة الحوثي الارهابية بالانخراط في الصراع العسكري الدائر في المنطقة يمثل محاولة للهروب من الضغوط الداخلية المتزايدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمتها مطالب صرف رواتب الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

وأضاف الإرياني في تصريح صحفي "أن الجماعة، التي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال البلاد، فشلت خلال سنوات سيطرتها في إدارة تلك المناطق أو معالجة التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه السكان.

وقال إن الحوثيين اعتادوا، بحسب تعبيره، "تصدير أزماتهم إلى الخارج وافتعال معارك جديدة لصرف الأنظار عن الأوضاع المعيشية المتدهورة في مناطق سيطرتهم".

وأشار الوزير إلى أن الجماعة عملت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في عام 2014 على فتح جبهات قتال متعددة وربط الصراع في اليمن بما وصفه بالمشروع الإيراني في المنطقة، وهو ما قال إنه ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها ملايين اليمنيين.

وأضاف الإرياني أن تهديد الحوثيين بالانخراط في الحرب الدائرة في المنطقة يعكس، بحسب قوله، أن أولوياتهم لا ترتبط بمعالجة معاناة السكان بقدر ارتباطها بتنفيذ أجندات إقليمية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة التصريحات المرتبطة بإمكانية توسع الصراع في المنطقة، في وقت تواجه فيه اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية حادة بعد سنوات من الحرب المستمرة.