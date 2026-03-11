اليمن يتصدر المحفل القرآني… الحافظ بدر حيدرة يحقق المركز الأول في المسابقة الإقليمية لحفظ القرآن الكريم بعد أقل من 48 ساعة على تهنئة سلطان عمان ومفتيها للمرشد الجديد… هجوم إيراني مدمر يستهدف أكبر منشآت النفط في ميناء صلالة العماني الإرياني: الحوثيون يهربون من أزماتهم الداخلية بتهديد الانخراط في الحرب الإقليمية اعتماد مشروع قرار خليجي أردني في مجلس الأمن يدين إيران عاجل: اختراق أمني خطير: جواسيس في قلب العاصمة طهران ينفذون عمليات عسكرية ضد قوات الحرس الثوري الإيراني تأكيد إيراني لإصابة المرشد الإيراني الجديد عاجل.. إيران تلمح لاغلاق مضيق باب المندب بعد هرمز وتحذر من حرب إقليمية قريبًا اليوم الأعنف من الضربات على إيران والأسواق تراهن على نهاية قريبة للحرب خطوط أنابيب الخليج تدخل المعركة.. هل تُفشل السعودية والإمارات خطة إيران لخنق سوق النفط الدفاعات الخليجية تتصدى لـ783 صاروخاً باليستياً و 2350 مسيّرة
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن تهديد جماعة الحوثي الارهابية بالانخراط في الصراع العسكري الدائر في المنطقة يمثل محاولة للهروب من الضغوط الداخلية المتزايدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمتها مطالب صرف رواتب الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
وأضاف الإرياني في تصريح صحفي "أن الجماعة، التي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال البلاد، فشلت خلال سنوات سيطرتها في إدارة تلك المناطق أو معالجة التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه السكان.
وقال إن الحوثيين اعتادوا، بحسب تعبيره، "تصدير أزماتهم إلى الخارج وافتعال معارك جديدة لصرف الأنظار عن الأوضاع المعيشية المتدهورة في مناطق سيطرتهم".
وأشار الوزير إلى أن الجماعة عملت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في عام 2014 على فتح جبهات قتال متعددة وربط الصراع في اليمن بما وصفه بالمشروع الإيراني في المنطقة، وهو ما قال إنه ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها ملايين اليمنيين.
وأضاف الإرياني أن تهديد الحوثيين بالانخراط في الحرب الدائرة في المنطقة يعكس، بحسب قوله، أن أولوياتهم لا ترتبط بمعالجة معاناة السكان بقدر ارتباطها بتنفيذ أجندات إقليمية.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة التصريحات المرتبطة بإمكانية توسع الصراع في المنطقة، في وقت تواجه فيه اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية حادة بعد سنوات من الحرب المستمرة.