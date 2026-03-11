اليمن يتصدر المحفل القرآني… الحافظ بدر حيدرة يحقق المركز الأول في المسابقة الإقليمية لحفظ القرآن الكريم بعد أقل من 48 ساعة على تهنئة سلطان عمان ومفتيها للمرشد الجديد… هجوم إيراني مدمر يستهدف أكبر منشآت النفط في ميناء صلالة العماني الإرياني: الحوثيون يهربون من أزماتهم الداخلية بتهديد الانخراط في الحرب الإقليمية اعتماد مشروع قرار خليجي أردني في مجلس الأمن يدين إيران عاجل: اختراق أمني خطير: جواسيس في قلب العاصمة طهران ينفذون عمليات عسكرية ضد قوات الحرس الثوري الإيراني تأكيد إيراني لإصابة المرشد الإيراني الجديد عاجل.. إيران تلمح لاغلاق مضيق باب المندب بعد هرمز وتحذر من حرب إقليمية قريبًا اليوم الأعنف من الضربات على إيران والأسواق تراهن على نهاية قريبة للحرب خطوط أنابيب الخليج تدخل المعركة.. هل تُفشل السعودية والإمارات خطة إيران لخنق سوق النفط الدفاعات الخليجية تتصدى لـ783 صاروخاً باليستياً و 2350 مسيّرة
اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، مشروع قرار خليجي أردني بشأن الهجمات الإيرانية، بأغلبية 13 صوتا وامتناع روسيا والصين.
وأدان القرار هجمات إيران على دول الخليج العربي والأردن، واعتبرها انتهاكاً للقانون وتهديداً للسلم الدولي.
وطلب مجلس الأمن الدولي “الوقف الفوري” للهجمات الإيرانية على دول الخليج.