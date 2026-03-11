اعتماد مشروع قرار خليجي أردني في مجلس الأمن يدين إيران عاجل: اختراق أمني خطير: جواسيس في قلب العاصمة طهران ينفذون عمليات عسكرية ضد قوات الحرس الثوري الإيراني تأكيد إيراني لإصابة المرشد الإيراني الجديد عاجل.. إيران تلمح لاغلاق مضيق باب المندب بعد هرمز وتحذر من حرب إقليمية قريبًا اليوم الأعنف من الضربات على إيران والأسواق تراهن على نهاية قريبة للحرب خطوط أنابيب الخليج تدخل المعركة.. هل تُفشل السعودية والإمارات خطة إيران لخنق سوق النفط الدفاعات الخليجية تتصدى لـ783 صاروخاً باليستياً و 2350 مسيّرة التهاب الجيوب الأنفية.. إليك حلول طبيعية للتخلص منه مشروبات للسحور- طبيب: هذه الأصناف ترطِّب جسمك في الصيام ما علاقة المعدة برائحة الفم الكريهة؟ طبيب يوضح
قتل عدد من عناصر الحرس الثوري المتمركزين في نقاط تفتيش بالعاصمة الإيرانية طهران الأربعاء، في هجمات بطائرات مسيرة.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل 10 أشخاص على الأقل جراء هجمات إسرائيلية بطائرات مسيرة على نقاط تفتيش في العاصمة طهران.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن إسرائيل نفذت الهجمات بالتعاون مع جواسيس داخل إيران، مستهدفة المناطق 1 و14 و15 و16 في طهران.
وأضافت أن الهجمات أسفرت عن مقتل 10 أشخاص من عناصر الأمن المكلفين بنقاط التفتيش، إضافة إلى متطوعين في قوات "الباسيج".
و"الباسيج" قوات شبه عسكرية، تتكون من متطوعين وتأسست في العام 1979، وتتبع للحرس الثوري الإيراني.
ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.
كما شنت إيران هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أدت بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.