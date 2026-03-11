عاجل: اختراق أمني خطير: جواسيس في قلب العاصمة طهران ينفذون عمليات عسكرية ضد قوات الحرس الثوري الإيراني

آخر الاخبار

الأربعاء 11 مارس - آذار 2026
عدد القراءات 307

 

قتل عدد من عناصر الحرس الثوري المتمركزين في نقاط تفتيش بالعاصمة الإيرانية طهران الأربعاء، في هجمات بطائرات مسيرة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل 10 أشخاص على الأقل جراء هجمات إسرائيلية بطائرات مسيرة على نقاط تفتيش في العاصمة طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن إسرائيل نفذت الهجمات بالتعاون مع جواسيس داخل إيران، مستهدفة المناطق 1 و14 و15 و16 في طهران.

وأضافت أن الهجمات أسفرت عن مقتل 10 أشخاص من عناصر الأمن المكلفين بنقاط التفتيش، إضافة إلى متطوعين في قوات "الباسيج".

و"الباسيج" قوات شبه عسكرية، تتكون من متطوعين وتأسست في العام 1979، وتتبع للحرس الثوري الإيراني.

 

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

 

كما شنت إيران هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أدت بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.

