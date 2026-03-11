آخر الاخبار

اعتماد مشروع قرار خليجي أردني في مجلس الأمن يدين إيران عاجل: اختراق أمني خطير: جواسيس في قلب العاصمة طهران ينفذون عمليات عسكرية ضد قوات الحرس الثوري الإيراني تأكيد إيراني لإصابة المرشد الإيراني الجديد عاجل.. إيران تلمح لاغلاق مضيق باب المندب بعد هرمز وتحذر من حرب إقليمية قريبًا اليوم الأعنف من الضربات على إيران والأسواق تراهن على نهاية قريبة للحرب خطوط أنابيب الخليج تدخل المعركة.. هل تُفشل السعودية والإمارات خطة إيران لخنق سوق النفط الدفاعات الخليجية تتصدى لـ783 صاروخاً باليستياً و 2350 مسيّرة التهاب الجيوب الأنفية.. إليك حلول طبيعية للتخلص منه مشروبات للسحور- طبيب: هذه الأصناف ترطِّب جسمك في الصيام ما علاقة المعدة برائحة الفم الكريهة؟ طبيب يوضح

عاجل.. إيران تلمح لاغلاق مضيق باب المندب بعد هرمز وتحذر من حرب إقليمية قريبًا

الأربعاء 11 مارس - آذار 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
عدد القراءات 740

لمحت إيران لاغلاق مضيق باب المندب الإستراتيجي، عبر جماعة الحوثي الموالية لطهران في اليمن، ما يعني دفعهم للإنخراط في الحرب . 

وقال مسؤول عسكري إيراني رفيع، اليوم الأربعاء، إنه إذا ارتكبت واشنطن خطأ استراتيجيا فإن مضيقا آخر سيكون في وضع مماثل لمضيق هرمز، في اشارة لمضيق باب المندب.

ونقلت قناة الجزيرة عن المسؤول الإيراني قوله إن المنطقة قد تدخل حربا إقليمية قريبا ولا تزال لدينا أوراق عديدة لاستعمالها.

مضيفًا: ''أي خطأ أمريكي سيعقد الوضع في المنطقة ولدى إيران خطط عسكرية مرحلية ومتدرجة''.

وقبل يومين قال القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني "إسماعيل كوثري" إن مليشيا الحوثي في اليمن ستؤدي "مهمة خاصة" ضمن الحرب الإقليمية الجارية.

وتحدث كوثري أن الحوثيين سينفذون هذه المهمة في "الوقت المناسب"، زاعما أنها ستلحق ما وصفها بـ"المذلّة الكبيرة'' بالولايات المتحدة وإسرائيل.

إقراء أيضاً
الخطوط الجوية اليمنية تعتذر عن إلغاء رحلات بسبب ظروف أمنية وتؤكد استئنافها عند تح
وزير الداخلية: القيادة السياسية تبذل جهودًا لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية عب
ثماني سنوات بلا تحقيق أو مساءلة للمتورطين … مؤسسة الشموع تتهم الرئاسة والحكومة بت
الحكومة اليمنية: ''مبايعة الحوثي لمجتبى خامنئي تؤكد أن الجماعة لا تمثل أي مشروع
قيادي في الحرس الثوري الإيراني يقول إنه سيكون للحوثيين ''مهمة خاصة'' في الحرب ال
الرئيس العليمي يتحدث للسفير الأمريكي عن إجراءات لتفكيك مليشيات إيران بالمنطقة وت
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول