عاجل.. إيران تلمح لاغلاق مضيق باب المندب بعد هرمز وتحذر من حرب إقليمية قريبًا

لمحت إيران لاغلاق مضيق باب المندب الإستراتيجي، عبر جماعة الحوثي الموالية لطهران في اليمن، ما يعني دفعهم للإنخراط في الحرب .
وقال مسؤول عسكري إيراني رفيع، اليوم الأربعاء، إنه إذا ارتكبت واشنطن خطأ استراتيجيا فإن مضيقا آخر سيكون في وضع مماثل لمضيق هرمز، في اشارة لمضيق باب المندب.
ونقلت قناة الجزيرة عن المسؤول الإيراني قوله إن المنطقة قد تدخل حربا إقليمية قريبا ولا تزال لدينا أوراق عديدة لاستعمالها.
مضيفًا: ''أي خطأ أمريكي سيعقد الوضع في المنطقة ولدى إيران خطط عسكرية مرحلية ومتدرجة''.
وقبل يومين قال القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني "إسماعيل كوثري" إن مليشيا الحوثي في اليمن ستؤدي "مهمة خاصة" ضمن الحرب الإقليمية الجارية.
وتحدث كوثري أن الحوثيين سينفذون هذه المهمة في "الوقت المناسب"، زاعما أنها ستلحق ما وصفها بـ"المذلّة الكبيرة'' بالولايات المتحدة وإسرائيل.