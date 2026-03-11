اليوم الأعنف من الضربات على إيران والأسواق تراهن على نهاية قريبة للحرب

الأربعاء 11 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 83

قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران الثلاثاء في أعنف يوم من الغارات الجوية منذ اندلاع الحرب، فيما تراهن الأسواق العالمية على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سينهي القتال قريباًن وفق رويترز الثلاثاء 10 مارس/آذار.

و أكد سكان في العاصمة الإيرانية أن القصف كان "أشبه بالجحيم"، حيث استهدفت الضربات كل أنحاء المدينة، وأدت إلى انهيار مبانٍ سكنية ومقتل العشرات.

وأظهرت لقطات للهلال الأحمر الإيراني استمرار عمليات الإنقاذ وسط دمار واسع، فيما تواصلت الهجمات حتى صباح اليوم.

تهديدات الحرس الثوري توعد الحرس الثوري الإيراني بوقف صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية، بينما كرر البيت الأبيض تهديد ترامب بضرب إيران "بقوة أكبر" إذا حاولت تعطيل تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز.

وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث قال إن اليوم شهد أكبر عدد من المقاتلات والقاذفات والهجمات منذ بداية الحرب.

الأسواق تراهن على نهاية الحرب تراجعت أسعار النفط من مستويات قياسية قاربت 120 دولاراً للبرميل أمس إلى أقل من 90 دولاراً اليوم، فيما انتعشت الأسهم الآسيوية والأوروبية بعد تصريحات ترامب بأن الحرب "انتهت تقريباً".

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أكدت أن الأميركيين سيشهدون انخفاضاً سريعاً في أسعار النفط والغاز بمجرد تحقيق أهداف الحرب الجوية المشتركة.

وانخفاض أسعار النفط مواقف إسرائيل وإيران قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده لا تعتزم خوض حرب مفتوحة، مشيراً إلى التشاور مع واشنطن بشأن توقيت وقف العمليات.

في المقابل، رفضت إيران مطالب ترامب بتغيير القيادة، وعينت مجتبى خامنئي زعيماً أعلى خلفاً لوالده الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب.

رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف شدد على أن إيران "لن تسعى إلى وقف إطلاق النار"، فيما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن استئناف المفاوضات مع أميركا غير مرجح.

خسائر بشرية واسعة

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية مقتل 1270 شخصاً منذ بدء الغارات في 28 فبراير، فيما قُتل العشرات في هجمات إسرائيلية على لبنان ضد حزب الله، وأسفرت الضربات الإيرانية على إسرائيل عن مقتل 12 شخصاً.

كما قصفت إيران قواعد أميركية وبعثات دبلوماسية في الخليج وأغلقت مطارات وألحقت أضراراً بالبنية النفطية