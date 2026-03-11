التهاب الجيوب الأنفية.. إليك حلول طبيعية للتخلص منه

الأربعاء 11 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 187

التهاب الجيوب الأنفية هو احتقان وانسداد في التجاويف الهوائية بالوجه، ينتج غالباً عن الإصابة بالعدوى الفيروسة أو حساسية، ويسبب بعض الأعرض المزعجة التي قد تعيق الفرد عن القيام بمهام حياته اليومية، لذا يبحث البعض عن حلول طبيعية للتخلص من هذه الالتهابات.

في هذه السطور، يستعرض "الكونسلتو" حلول طبيعية للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة منة السيد الصيدلانية وأخصائية التغذية العلاجية.

حلول طبيعية لعلاج الجيوب الأنفيةهناك بعض الحلول الطبيعة التي يمكن أن تساهم في التهاب الجيوب الأنفية، وتساهم في التخلص من الأعراض المُزعجة مثل الصداع، وضيق التنفس خاصة في اليلل، ومنها التالي:

1- شاي أوراق القراصيحتوي شاي أوراق نبات القراص على نسبة عالية من الكوارستين و هو مركب طبيعي مضاد للأكسدة والالتهابات، ويعمل مضاد هيستامين طبيعي يقلل من تورم وانسداد الجيوب الأنفية، يفضل تناول كوب متوسط قبل النوم مباشرة.

2- زيت حبة البركةتناول معلقة صغيرة مركزة من زيت حبة البركة عن طريق الفم قبل النوم، أو حتى تناول كبسولة واحدة قبل النوم من زيت حبة البركة، حيث يقلل زيت حبة البركة هرمون Prostaglandin – وهرمون الليكوترين، التي تسبب التهابات الغشاء الداخلي للأنف، ويًعد مضاد هيستامين طبيعي.لا يقتصر فوائد زيت حبة البركة على علاج التهاب الجيوب الأنفية فحسب بل له دورًا في تعزيز صحة الجهاز التنفسي، ويحمي من العدوى الفيروسية والبكترية.

3- مغلي القرنفليساعد مغلي القرنفل في تخفيف التهاب الجيوب الأنفية بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات، حيث يعمل الأوجينول الموجود فيه على تقليل تورم الممرات الأنفية، فتح الجيوب المسدودة، وطرد البلغم، للحصول على نتائج فعالة يمكن غلي 3 حبات من القرنفل ثم تناوله، واستنشاق بخاره.

4- تجنب الأطعمة التي تزيد من الهيستامينغالبًا الأطعمة التي تسبب انتفاخات أو صعوبة في الهضم، تزيد من إنتاج الهيستامين، وتقلل من إنزيم ديامين أوكسيديز (DAO)، هو المسؤول الرئيسي عن تكسير الهيستامين المتناول عبر الطعام في الأمعاء، لذا من الضروري تقليل تناول الأطعمة التي تزيد من إنتاج الهيستامين، منها بعض الفواكه الحمضية مثل البرتقال، وبعض منتجات الألبان، واللحوم المصنعة