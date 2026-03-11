مشروبات للسحور- طبيب: هذه الأصناف ترطِّب جسمك في الصيام

آخر الاخبار

الأربعاء 11 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات
 السحور في رمضان بعد الانتهاء من تناوله، يحب احتساء مجموعة محددة من المشروبات، للحفاظ على رطوبة الجسم أثناء الصيام.

ما هي المشروبات التي يجب شربها في السحور للحفاظ على رطوبة الجسم؟

في هذا الشأن، قالت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، إن أفضل المشروبات التي تناولها يساهم في ترطيب الجسم، هي المشروبات الطبيعية غير المحلاة بكميات كبيرة من السكريات.

وحبذت أخصائية التعذية العلاجية، تناول المشروبات المرطبة للجسم من بعد تناول وجبة الإفطار وحتى السحور وبداية صيام يوم جديد، مؤكدة أن هذه أفضل طريقة لضمان ترطيب الجسم بشكل سليم.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن أفضل المشروبات المرطبة للجسم، تتمثل في الآتي:

  • الماء، أذ تعتبر العنصر الأساسي لترطيب الجسم، ويفضل تناول كمية لا تقل عن 3 لتر يوميا.
  • - عصير البرتقال الطبيعي غير المحلى بالسكريات، لأنه من المشروبات التي تحتوى على نسبة جيدة من البوتاسيوم التي تساعد على ترطيب الجسم.
  • - مشروبات تناولها على السحور للوقاية
  • - الحليب البارد، فتناول كوب منه يساعد على منع الجفاف وترطيب الجسم.
  • - الماء الديتوكس، أي التي تحتوي على قطع من الفواكه، فهذه المياه تساعد على ترطيب الجسم وتقليل الجفاف.
  • - عصير الموز، لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يعمل على توازن الجسم من حيث السوائل
