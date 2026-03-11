مشروبات للسحور- طبيب: هذه الأصناف ترطِّب جسمك في الصيام

الأربعاء 11 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 193

السحور في رمضان بعد الانتهاء من تناوله، يحب احتساء مجموعة محددة من المشروبات، للحفاظ على رطوبة الجسم أثناء الصيام.

ما هي المشروبات التي يجب شربها في السحور للحفاظ على رطوبة الجسم؟

في هذا الشأن، قالت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، إن أفضل المشروبات التي تناولها يساهم في ترطيب الجسم، هي المشروبات الطبيعية غير المحلاة بكميات كبيرة من السكريات.

وحبذت أخصائية التعذية العلاجية، تناول المشروبات المرطبة للجسم من بعد تناول وجبة الإفطار وحتى السحور وبداية صيام يوم جديد، مؤكدة أن هذه أفضل طريقة لضمان ترطيب الجسم بشكل سليم.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن أفضل المشروبات المرطبة للجسم، تتمثل في الآتي: