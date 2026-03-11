عاجل: المجلس العربي يدعو إلى وقف فوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران

الأربعاء 11 مارس - آذار 2026 الساعة 05 صباحاً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 154

دعا المجلس العربي إلى الوقف الفوري لما وصفه بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، محذراً من تداعيات تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال المجلس في بيان له إن استمرار الضربات ضد إيران يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي"، داعياً إلى تغليب الحلول السياسية والحوار لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية واسعة.

وفي الوقت نفسه، أعرب المجلس عن تضامنه مع الدول العربية التي تعرضت لهجمات إيرانية، داعياً إلى تحكيم لغة الحكمة والنأي بالمنطقة عن خيارات عسكرية قد تكون "كارثية على الجميع".

كما عبّر البيان عن تضامن المجلس مع الشعب الإيراني في مواجهة ما وصفه بالاستبداد الداخلي والعدوان الخارجي، مؤكداً أن الإيرانيين وحدهم يملكون حق تقرير مستقبل بلادهم ونظامها السياسي، ورافضاً أي تدخلات خارجية تدّعي الدفاع عن الشعب الإيراني بينما تستهدفه عسكرياً.

وأشار المجلس إلى أن التاريخ شهد، بحسب البيان، دوراً للولايات المتحدة في إسقاط حكومة رئيس الوزراء الإيراني الأسبق محمد مصدق في خمسينيات القرن الماضي، وما أعقبه من فرض حكم الشاه، وهو ما اعتبره المجلس من العوامل التي مهدت لظهور النظام الإيراني الحالي.

وفي سياق متصل، أعرب المجلس عن تضامنه مع الشعب اللبناني، متهماً إسرائيل بشن هجمات عنيفة أدت إلى سقوط ضحايا وتشريد مدنيين، محذراً من مخاطر ما وصفه بمخطط لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الأزمات الإنسانية في كل من قطاع غزة والسودان، مؤكداً ضرورة وضع حد لنزيف الدم في المنطقة.

وأكد البيان على موقف المجلس الداعي إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل خارج إطار الرقابة الدولية، بحسب البيان.

ودعا المجلس في ختام بيانه الأنظمة العربية إلى تجاوز خلافاتها وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، مؤكداً أن تحقيق سلام عادل ودائم يتطلب احترام إرادة الشعوب وإنهاء الاحتلال والالتزام بالقانون الدولي.