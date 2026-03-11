الخطوط الجوية اليمنية تعتذر عن إلغاء رحلات بسبب ظروف أمنية وتؤكد استئنافها عند تحسن الأوضاع

الأربعاء 11 مارس - آذار 2026 الساعة 03 صباحاً / مارب برس - خاص

قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني في اليمن، إنها اضطرت إلى إلغاء عدد من رحلاتها الجوية خلال الأيام الماضية بسبب ما وصفته بالظروف الأمنية والإقليمية الطارئة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة، حاتم الشعبي، في بيان صحفي. وصل مأرب برس نسخة منه " أن قرار الإلغاء جاء حفاظاً على سلامة المسافرين وأطقم الطيران، مؤكداً أن سلامة الركاب تمثل أولوية قصوى للشركة، وأن استئناف الرحلات لن يتم إلا بعد التأكد من تحسن الأوضاع الأمنية.

وأضاف الشعبي أن الشركة تقوم بتقييم الوضع بشكل يومي، متوقعاً استئناف الرحلات تدريجياً فور توفر الظروف المناسبة، على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة في حينه.

وأشار البيان إلى أن الخطوط الجوية اليمنية ستتواصل مباشرة مع جميع المسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات لإعادة ترتيب حجوزاتهم، بما يشمل إعادة جدولة الرحلات أو تقديم خيارات بديلة، من بينها استرداد قيمة التذاكر أو تحويلها إلى رحلات لاحقة.

وأكدت الشركة في ختام بيانها تقديرها لتفهم المسافرين وصبرهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، متعهدة ببذل أقصى الجهود لتقديم أفضل خدمة ممكنة فور استئناف التشغيل.