الخطوط الجوية اليمنية تعتذر عن إلغاء رحلات بسبب ظروف أمنية وتؤكد استئنافها عند تحسن الأوضاع هل تتجه واشنطن إلى إنزال بري داخل إيران؟ وزير الداخلية: القيادة السياسية تبذل جهودًا لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية عبر لجنة لدمج الوحدات وتنظيم الجوانب المالية والإدارية ذخائر بقيمة 5.6 مليارات دولار استخدمها الجيش الأمريكي خلال أول يومين من الحرب على إيران كأس الوائلي.. فريق الشعوب يتوج بطلاً للدوري الرمضاني لشباب أمانة العاصمة في مأرب الحريات الإعلامية في اليمن تحت النار...تقرير حقوقي يوثق 167 انتهاكًا ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025 مأرب تجمع قياداتها في لقاء رمضاني لتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم التعايش ثماني سنوات بلا تحقيق أو مساءلة للمتورطين … مؤسسة الشموع تتهم الرئاسة والحكومة بتجاهل جريمة إحراق مقرها في عدن وتنتقد سياسة الكيل بمكيالين الحكومة اليمنية: ''مبايعة الحوثي لمجتبى خامنئي تؤكد أن الجماعة لا تمثل أي مشروع يمني محلي وتدين بالولاء للنظام الإيراني'' زعيم عربي ''خليجي'' يهنئ المرشد الإيراني الجديد !
قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني في اليمن، إنها اضطرت إلى إلغاء عدد من رحلاتها الجوية خلال الأيام الماضية بسبب ما وصفته بالظروف الأمنية والإقليمية الطارئة التي تشهدها المنطقة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة، حاتم الشعبي، في بيان صحفي. وصل مأرب برس نسخة منه " أن قرار الإلغاء جاء حفاظاً على سلامة المسافرين وأطقم الطيران، مؤكداً أن سلامة الركاب تمثل أولوية قصوى للشركة، وأن استئناف الرحلات لن يتم إلا بعد التأكد من تحسن الأوضاع الأمنية.
وأضاف الشعبي أن الشركة تقوم بتقييم الوضع بشكل يومي، متوقعاً استئناف الرحلات تدريجياً فور توفر الظروف المناسبة، على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة في حينه.
وأشار البيان إلى أن الخطوط الجوية اليمنية ستتواصل مباشرة مع جميع المسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات لإعادة ترتيب حجوزاتهم، بما يشمل إعادة جدولة الرحلات أو تقديم خيارات بديلة، من بينها استرداد قيمة التذاكر أو تحويلها إلى رحلات لاحقة.
وأكدت الشركة في ختام بيانها تقديرها لتفهم المسافرين وصبرهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، متعهدة ببذل أقصى الجهود لتقديم أفضل خدمة ممكنة فور استئناف التشغيل.