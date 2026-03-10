هل تتجه واشنطن إلى إنزال بري داخل إيران؟ وزير الداخلية: القيادة السياسية تبذل جهودًا لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية عبر لجنة لدمج الوحدات وتنظيم الجوانب المالية والإدارية ذخائر بقيمة 5.6 مليارات دولار استخدمها الجيش الأمريكي خلال أول يومين من الحرب على إيران كأس الوائلي.. فريق الشعوب يتوج بطلاً للدوري الرمضاني لشباب أمانة العاصمة في مأرب الحريات الإعلامية في اليمن تحت النار...تقرير حقوقي يوثق 167 انتهاكًا ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025 مأرب تجمع قياداتها في لقاء رمضاني لتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم التعايش ثماني سنوات بلا تحقيق أو مساءلة للمتورطين … مؤسسة الشموع تتهم الرئاسة والحكومة بتجاهل جريمة إحراق مقرها في عدن وتنتقد سياسة الكيل بمكيالين الحكومة اليمنية: ''مبايعة الحوثي لمجتبى خامنئي تؤكد أن الجماعة لا تمثل أي مشروع يمني محلي وتدين بالولاء للنظام الإيراني'' زعيم عربي ''خليجي'' يهنئ المرشد الإيراني الجديد ! قيادي في الحرس الثوري الإيراني يقول إنه سيكون للحوثيين ''مهمة خاصة'' في الحرب الإقليمية الدائرة.. والحكومة اليمنية تعلق
كشف مسؤولون أمريكيون أن تقديرات وزارة الحرب (البنتاغون) تشير إلى استخدام الجيش الأمريكي ذخائر تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليارات دولار خلال أول يومين من الهجمات على إيران.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن 3 مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن تفاصيل التقديرات قدمت إلى الكونغرس الاثنين.
ولفتت واشنطن بوست إلى أن هذا المبلغ قد يزيد من القلق داخل الكونغرس خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، كما قد يؤدي إلى احتدام النقاشات في حال طلبت الإدارة ميزانية إضافية للعمليات المتعلقة بإيران.
ولم يتطرق المسؤولون إلى تفاصيل الأسلحة التي استخدمها الجيش، إلا أنهم أكدوا أن عددًا كبيرًا من الأسلحة والذخائر المتطورة استخدم بوتيرة سريعة، وفقًا للصحيفة.
وفي تصريحات سابقة، أكد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيغسيث أن الجيش لا يواجه أي نقص في الذخائر، وأنه قادر على مواصلة الهجمات على إيران "للمدة التي يريدها".