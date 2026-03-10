ذخائر بقيمة 5.6 مليارات دولار استخدمها الجيش الأمريكي خلال أول يومين من الحرب على إيران

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 338

كشف مسؤولون أمريكيون أن تقديرات وزارة الحرب (البنتاغون) تشير إلى استخدام الجيش الأمريكي ذخائر تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليارات دولار خلال أول يومين من الهجمات على إيران.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن 3 مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن تفاصيل التقديرات قدمت إلى الكونغرس الاثنين.

ولفتت واشنطن بوست إلى أن هذا المبلغ قد يزيد من القلق داخل الكونغرس خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، كما قد يؤدي إلى احتدام النقاشات في حال طلبت الإدارة ميزانية إضافية للعمليات المتعلقة بإيران.

ولم يتطرق المسؤولون إلى تفاصيل الأسلحة التي استخدمها الجيش، إلا أنهم أكدوا أن عددًا كبيرًا من الأسلحة والذخائر المتطورة استخدم بوتيرة سريعة، وفقًا للصحيفة.

وفي تصريحات سابقة، أكد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيغسيث أن الجيش لا يواجه أي نقص في الذخائر، وأنه قادر على مواصلة الهجمات على إيران "للمدة التي يريدها".