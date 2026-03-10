كأس الوائلي.. فريق الشعوب يتوج بطلاً للدوري الرمضاني لشباب أمانة العاصمة في مأرب الحريات الإعلامية في اليمن تحت النار...تقرير حقوقي يوثق 167 انتهاكًا ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025 مأرب تجمع قياداتها في لقاء رمضاني لتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم التعايش ثماني سنوات بلا تحقيق أو مساءلة للمتورطين … مؤسسة الشموع تتهم الرئاسة والحكومة بتجاهل جريمة إحراق مقرها في عدن وتنتقد سياسة الكيل بمكيالين الحكومة اليمنية: ''مبايعة الحوثي لمجتبى خامنئي تؤكد أن الجماعة لا تمثل أي مشروع يمني محلي وتدين بالولاء للنظام الإيراني'' زعيم عربي ''خليجي'' يهنئ المرشد الإيراني الجديد ! قيادي في الحرس الثوري الإيراني يقول إنه سيكون للحوثيين ''مهمة خاصة'' في الحرب الإقليمية الدائرة.. والحكومة اليمنية تعلق الرئيس العليمي يتحدث للسفير الأمريكي عن إجراءات لتفكيك مليشيات إيران بالمنطقة وتأمين الممرات المائية الدفاعات الجوية الخليجية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات من إيران صفارات الإنذار تهز الأردن مجددًا خلال ساعة واحدة.. صواريخ إيرانية تشعل أجواء المنطقة والدفاعات الجوية تتصدى
اختُتم على ملعب هيلان بمدينة مأرب الدوري الرياضي الرمضاني لشباب أمانة العاصمة على كأس الشهيد الفريق الركن أمين الوائلي، الذي أُقيم خلال الفترة من 6 إلى 20 رمضان بمشاركة عشر فرق رياضية.
وتأهل إلى المباراة النهائية فريقا الشعوب وأزال بعد منافسات شهدها الدوري بمشاركة عشرة فرق، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم فريق الشعوب اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة (3–1) ليتوج بلقب البطولة.
وخلال حفل الاختتام، أكد عضو مجلس المقاومة الشيخ أحمد قائد الشعيبي أن تنظيم هذه البطولة يجسد روح التنافس الرياضي بين الشباب ويسهم في إبراز طاقاتهم وإبداعاتهم، مشيراً إلى أن إطلاق اسم القائد الشهيد الفريق الركن أمين الوائلي على البطولة يأتي تقديراً لدوره الوطني ومواقفه في الدفاع عن الوطن والجمهورية.
وأوضح الشعيبي أن إحياء ذكرى القائد الوائلي في أوساط الشباب يهدف إلى ترسيخ قيم العطاء والعمل الوطني، وتعزيز روح المسؤولية لدى الأجيال الشابة، بما يسهم في خدمة المجتمع وترسيخ مبادئ الدولة والجمهورية.
شهدت المباراة حضور عدد من مديري مكاتب الشباب والرياضة والمكاتب التنفيذية ،وقيادات رسمية ورياضية وشخصيات اجتماعية، أشادت بنجاح البطولة ودورها في تنشيط الحركة الرياضية بين الشباب وتعزيز روح التنافس بينهم.