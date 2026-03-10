كأس الوائلي.. فريق الشعوب يتوج بطلاً للدوري الرمضاني لشباب أمانة العاصمة في مأرب

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

اختُتم على ملعب هيلان بمدينة مأرب الدوري الرياضي الرمضاني لشباب أمانة العاصمة على كأس الشهيد الفريق الركن أمين الوائلي، الذي أُقيم خلال الفترة من 6 إلى 20 رمضان بمشاركة عشر فرق رياضية.

وتأهل إلى المباراة النهائية فريقا الشعوب وأزال بعد منافسات شهدها الدوري بمشاركة عشرة فرق، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم فريق الشعوب اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة (3–1) ليتوج بلقب البطولة.

وخلال حفل الاختتام، أكد عضو مجلس المقاومة الشيخ أحمد قائد الشعيبي أن تنظيم هذه البطولة يجسد روح التنافس الرياضي بين الشباب ويسهم في إبراز طاقاتهم وإبداعاتهم، مشيراً إلى أن إطلاق اسم القائد الشهيد الفريق الركن أمين الوائلي على البطولة يأتي تقديراً لدوره الوطني ومواقفه في الدفاع عن الوطن والجمهورية.

وأوضح الشعيبي أن إحياء ذكرى القائد الوائلي في أوساط الشباب يهدف إلى ترسيخ قيم العطاء والعمل الوطني، وتعزيز روح المسؤولية لدى الأجيال الشابة، بما يسهم في خدمة المجتمع وترسيخ مبادئ الدولة والجمهورية.

شهدت المباراة حضور عدد من مديري مكاتب الشباب والرياضة والمكاتب التنفيذية ،وقيادات رسمية ورياضية وشخصيات اجتماعية، أشادت بنجاح البطولة ودورها في تنشيط الحركة الرياضية بين الشباب وتعزيز روح التنافس بينهم.