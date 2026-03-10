كأس الوائلي.. فريق الشعوب يتوج بطلاً للدوري الرمضاني لشباب أمانة العاصمة في مأرب الحريات الإعلامية في اليمن تحت النار...تقرير حقوقي يوثق 167 انتهاكًا ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025 مأرب تجمع قياداتها في لقاء رمضاني لتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم التعايش ثماني سنوات بلا تحقيق أو مساءلة للمتورطين … مؤسسة الشموع تتهم الرئاسة والحكومة بتجاهل جريمة إحراق مقرها في عدن وتنتقد سياسة الكيل بمكيالين الحكومة اليمنية: ''مبايعة الحوثي لمجتبى خامنئي تؤكد أن الجماعة لا تمثل أي مشروع يمني محلي وتدين بالولاء للنظام الإيراني'' زعيم عربي ''خليجي'' يهنئ المرشد الإيراني الجديد ! قيادي في الحرس الثوري الإيراني يقول إنه سيكون للحوثيين ''مهمة خاصة'' في الحرب الإقليمية الدائرة.. والحكومة اليمنية تعلق الرئيس العليمي يتحدث للسفير الأمريكي عن إجراءات لتفكيك مليشيات إيران بالمنطقة وتأمين الممرات المائية الدفاعات الجوية الخليجية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات من إيران صفارات الإنذار تهز الأردن مجددًا خلال ساعة واحدة.. صواريخ إيرانية تشعل أجواء المنطقة والدفاعات الجوية تتصدى
قال وزير الإعلام في اليمن، معمر الإرياني، إن إعلان جماعة الحوثي مبايعتها لمجتبى خامنئي مرشداً لإيران يكشف بوضوح طبيعتها الحقيقية، مؤكداً أن الجماعة لا تمثل أي مشروع يمني محلي، بل هي ذراع مسلحة تدين بالولاء الكامل للنظام الإيراني وتتحرك ضمن أجندته التوسعية في المنطقة.
وأضاف الإرياني في منشور له على منصة "إكس" أن هذه البيعة أسقطت كل الروايات التي حاولت تصوير الحوثيين كقوة محلية أو فاعل سياسي يمني، مشيراً إلى أن الجماعة تعمل ضمن منظومة الجماعات التابعة لإيران، وتنفذ توجيهات القيادة الإيرانية ضمن مشروع إقليمي عابر للحدود.
وأكد أن ما يجري في اليمن ليس مجرد انقلاب على الدولة، بل امتداد مباشر لمشروع إيراني يهدف إلى فرض النفوذ وتقويض الدول الوطنية وتهديد أمن المنطقة والمصالح الدولية.
وتأتي تصريحات الإرياني بعد إعلان زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، تهنئته الشعب الإيراني والحرس الثوري الإيراني بمناسبة اختيار مجتبى خامنئي مرشداً جديدا للبلاد، خلفاً لوالده علي خامنئي الذي قتل في غارة أمريكية-إسرائيلية في 28 فبراير الماضي.
وسارع الحوثيون عبر مكتبهم السياسي بالمباركة للمرشد الجديد تعيينه خلفًا لوالده.