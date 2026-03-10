آخر الاخبار

الحكومة اليمنية: ''مبايعة الحوثي لمجتبى خامنئي تؤكد أن الجماعة لا تمثل أي مشروع يمني محلي وتدين بالولاء للنظام الإيراني''

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
قال وزير الإعلام في اليمن، معمر الإرياني، إن إعلان جماعة الحوثي مبايعتها لمجتبى خامنئي مرشداً لإيران يكشف بوضوح طبيعتها الحقيقية، مؤكداً أن الجماعة لا تمثل أي مشروع يمني محلي، بل هي ذراع مسلحة تدين بالولاء الكامل للنظام الإيراني وتتحرك ضمن أجندته التوسعية في المنطقة.

وأضاف الإرياني في منشور له على منصة "إكس" أن هذه البيعة أسقطت كل الروايات التي حاولت تصوير الحوثيين كقوة محلية أو فاعل سياسي يمني، مشيراً إلى أن الجماعة تعمل ضمن منظومة الجماعات التابعة لإيران، وتنفذ توجيهات القيادة الإيرانية ضمن مشروع إقليمي عابر للحدود.

وأكد أن ما يجري في اليمن ليس مجرد انقلاب على الدولة، بل امتداد مباشر لمشروع إيراني يهدف إلى فرض النفوذ وتقويض الدول الوطنية وتهديد أمن المنطقة والمصالح الدولية.

وتأتي تصريحات الإرياني بعد إعلان زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، تهنئته الشعب الإيراني والحرس الثوري الإيراني بمناسبة اختيار مجتبى خامنئي مرشداً جديدا للبلاد، خلفاً لوالده علي خامنئي الذي قتل في غارة أمريكية-إسرائيلية في 28 فبراير الماضي.

وسارع الحوثيون عبر مكتبهم السياسي بالمباركة للمرشد الجديد تعيينه خلفًا لوالده.

