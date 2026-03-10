كأس الوائلي.. فريق الشعوب يتوج بطلاً للدوري الرمضاني لشباب أمانة العاصمة في مأرب الحريات الإعلامية في اليمن تحت النار...تقرير حقوقي يوثق 167 انتهاكًا ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025 مأرب تجمع قياداتها في لقاء رمضاني لتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم التعايش ثماني سنوات بلا تحقيق أو مساءلة للمتورطين … مؤسسة الشموع تتهم الرئاسة والحكومة بتجاهل جريمة إحراق مقرها في عدن وتنتقد سياسة الكيل بمكيالين الحكومة اليمنية: ''مبايعة الحوثي لمجتبى خامنئي تؤكد أن الجماعة لا تمثل أي مشروع يمني محلي وتدين بالولاء للنظام الإيراني'' زعيم عربي ''خليجي'' يهنئ المرشد الإيراني الجديد ! قيادي في الحرس الثوري الإيراني يقول إنه سيكون للحوثيين ''مهمة خاصة'' في الحرب الإقليمية الدائرة.. والحكومة اليمنية تعلق الرئيس العليمي يتحدث للسفير الأمريكي عن إجراءات لتفكيك مليشيات إيران بالمنطقة وتأمين الممرات المائية الدفاعات الجوية الخليجية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات من إيران صفارات الإنذار تهز الأردن مجددًا خلال ساعة واحدة.. صواريخ إيرانية تشعل أجواء المنطقة والدفاعات الجوية تتصدى
هنأ سلطان عُمان هيثم بن طارق، مساء الاثنين، مجتبى خامنئي بمناسبة اختياره مرشدا أعلى في إيران.
جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها السلطان العماني الذي تعد بلاده الخليجية أقرب حليف لإيران، والوسيط في مفاوضات واشنطن وطهران، قبل أن تتعثر وتندلع حرب إسرائيلية أمريكية على إيران يوم 28 فبراير/ شباط الماضي.
وتُعد تلك أول تهنئة تصدر من زعيم عربي خليجي تجاه المرشد الأعلى لإيران.
وأعرب السلطان العماني خلال البرقية التي أرسلها لمجتبى خامنئي بمناسبة اختياره مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن "تمنياته الطيبة بالتوفيق والسداد في تولي مسؤولياته القيادية في بلاده الصديق".
واختير مجتبي، خلفا لوالده علي خامنئي الذي قتل في غارات أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/ شباط المنصرم. وفق ما أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران الأحد.
ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريًا على إيران، قتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.
وترد إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي بينها عمان اصافة الى العراق والأردن وتركيا، لكن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.