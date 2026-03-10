آخر الاخبار

زعيم عربي ''خليجي'' يهنئ المرشد الإيراني الجديد !

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 272

هنأ سلطان عُمان هيثم بن طارق، مساء الاثنين، مجتبى خامنئي بمناسبة اختياره مرشدا أعلى في إيران.

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها السلطان العماني الذي تعد بلاده الخليجية أقرب حليف لإيران، والوسيط في مفاوضات واشنطن وطهران، قبل أن تتعثر وتندلع حرب إسرائيلية أمريكية على إيران يوم 28 فبراير/ شباط الماضي.

وتُعد تلك أول تهنئة تصدر من زعيم عربي خليجي تجاه المرشد الأعلى لإيران.

وأعرب السلطان العماني خلال البرقية التي أرسلها لمجتبى خامنئي بمناسبة اختياره مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن "تمنياته الطيبة بالتوفيق والسداد في تولي مسؤولياته القيادية في بلاده الصديق".

واختير مجتبي، خلفا لوالده علي خامنئي الذي قتل في غارات أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/ شباط المنصرم. وفق ما أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران الأحد.

ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريًا على إيران، قتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي بينها عمان اصافة الى العراق والأردن وتركيا، لكن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

