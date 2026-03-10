الرئيس العليمي يتحدث للسفير الأمريكي عن إجراءات لتفكيك مليشيات إيران بالمنطقة وتأمين الممرات المائية

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- سبأ

أكد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي أهمية استمرار الضغوط القصوى على النظام الإيراني وتفكيك مليشياته المسلحة في المنطقة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، للبحث في العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، اضافة الى التطورات المحلية والاقليمية، بما في ذلك التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة.

وشدد الرئيس على اهمية استمرار الضغوط القصوى على النظام الايراني ووكلائه، وتأمين الممرات المائية بصورة مستدامة عبر تعزيز التعاون الثنائي، والإنفاذ الصارم للعقوبات وخنق شبكات التمويل، والتهريب، والتسليح، ودعم الدولة اليمنية لفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني.

وفي اللقاء جرى تبادل وجهات النظر ازاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التهديدات الامنية والارهابية، وتأمين خطوط الملاحة الدولية، ودعم جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي واستعادة مؤسسات الدولة، وانهاء الانقلاب المدعوم من النظام الايراني.

و اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالتطور المشهود في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، معبراً عن تقديره واخوانه اعضاء المجلس، والحكومة للمواقف الأميركية الحازمة تجاه النظام الايراني ومليشياته الارهابية، وردع تهديداته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتأمين الممرات البحرية والمنشآت الحيوية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ادانة الجمهورية اليمنية للهجمات الإيرانية الاثمة على سيادة واراضي عدد من الدول الشقيقة، معتبرا ان هذا التصعيد يؤكد الطبيعة العدوانية للنظام الإيراني ونهجه القائم على تصدير الأزمات واستخدام الوكلاء المسلحين لزعزعة استقرار المنطقة.

واكد الرئيس ان الهجمات التي استهدفت المنشآت والاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ودول الكويت، والامارات العربية المتحدة، وقطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية، وباقي دول المنطقة تعكس مستوى التهور الذي يدير به النظام الإيراني سياساته لتحقيق اهداف غير مشروعة.

وتحدث الرئيس عن التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للاستجابة لهذه التطورات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية.

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية ومواقفها المشرفة الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، معتبرا ان الشراكة الإستراتيجية مع المملكة تمثل ركيزة اساسية لاستقرار اليمن، وامن المنطقة.