الدفاعات الجوية الخليجية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات من إيران

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 229

تتواصل الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي، حيث شهدت المنطقة سلسلة من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة، مستهدفة عدة دول في المنطقة.

ففي قطر، أعلنت وزارة الدفاع تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر، وقالت وزارة الداخلية إن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إنهم سيواصلون الدفاع عن بلدهم، مشددا على أن قطر لم تكن طرفا في هذه الحرب، ومشيرا إلى أنهم لا يزالون يؤمنون بالدبلوماسية، لكنه حذر من أن أي اعتداء على قطر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب.

وفي ذلك الحين، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن دفاعاتها الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، موضحة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ.

ونصحت الهيئة الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجميع بالبقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية. وأفاد مكتب أبو ظبي الإعلامي بأن الجهات المختصة تتعامل مع حريق في منشأة بمجمع الرويس الصناعي ناجم عن استهداف بمسيرة.

وتعرضت القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانتها "بأشد العبارات" لهذا الاستهداف الذي طال المقر الدبلوماسي الإماراتي. ضحايا في البحرين وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية مقتل امرأة بحرينية (29 عاما)، وإصابة 8 أشخاص آخرين جراء ما وصفته بـ"العدوان الإيراني السافر" الذي استهدف مبنى سكنيا في العاصمة المنامة.

وفي بيان لاحق، أفادت الوزارة بانطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، داعية المواطنين والمقيمين إلى "الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".

وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الدفاع عن نجاح قواتها في اعتراض تهديدات جوية، إذ أكدت اعتراض مسيرتين شرق محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض، بالإضافة إلى اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث باسم الحرس الوطني بيانا أكد فيه "إسقاط 6 طائرات مسيرة في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها شمال وجنوب البلاد".

ويأتي هذا الاستهداف الإيراني في سياق المواجهة المباشرة التي بدأت منذ 28 فبراير/شباط الماضي، إذ تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران أودى بحياة ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى.

وترد طهران باستهداف ما تصفها بـ"القواعد والمصالح الأمريكية" في دول الخليج والعراق والأردن وسوريا، غير أن هذه العمليات أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة بشدة، مطالبة بوقف فوري لهذه الاعتداءات التي تزعزع أمن الإقليم