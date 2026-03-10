صفارات الإنذار تهز الأردن مجددًا خلال ساعة واحدة.. صواريخ إيرانية تشعل أجواء المنطقة والدفاعات الجوية تتصدى

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

دوت صفارات الإنذار في أنحاء من الأردن، الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أقل من ساعة، بالتزامن مع إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، في تصعيد جديد يعكس اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول في العاصمة عمان أن صفارات الإنذار انطلقت مرتين خلال نحو ساعة، فيما سُمع دوي انفجارات في السماء ناجمة عن اعتراضات للدفاعات الجوية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل، في حين ذكرت القناة 12 العبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق واسعة عقب إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضتها.

وأضافت القناة أن صاروخًا آخر أُطلق من إيران تم اعتراضه فوق الأجواء الأردنية بعد وقت قصير من إطلاقه، بينما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من السلطات الأردنية بشأن عملية اعتراض داخل أجوائها.

وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم الجيش الأردني مصطفى الحياري قد أعلن، السبت، أن الدفاعات الجوية الأردنية تمكنت من تدمير 108 صواريخ وطائرات مسيّرة من أصل 119 تم اعتراضها منذ 28 فبراير الماضي.

كما أوضحت مديرية الأمن العام الأردنية أنها تعاملت مع 234 بلاغًا بشأن سقوط شظايا منذ نهاية فبراير وحتى مساء الاثنين.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل منذ 28 فبراير، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى بينهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بمصالح أمريكية في دول الخليج والأردن والعراق.

وتسببت هذه الهجمات في سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية، وسط إدانات عربية متواصلة لهذه الاعتداءات ومطالبات بوقف التصعيد العسكري في المنطقة.