العسل في رمضان- خبير تغذية يوصي بتناوله في هذا الوقت

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 271

العسل في رمضان يعتاد بعض الأشخاص على كسر الصيام به، لأن هناك اعتقادًا شائعًا يفيد بأن تناوله على الريق مفيد للجسم.

في هذا السياق، يوضح الكونسلتو حقيقة فوائد الإفطار على العسل في رمضان، وفقًا لما ذكره الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

هل الإفطار على العسل في رمضان مفيد؟

يشير ناجي إلى أن العسل يحتوي على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص، ما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة بعد ساعات من الصيام، لكنه يحتاج إلى بعض الحذر في طريقة تناوله.ويضيف أن أهم تأثيراته تشمل:

1- رفع سريع لمستوى السكر في الدمالعسل يمد الجسم بطاقة فورية، لكن تناول كمية كبيرة دفعة واحدة قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في السكر، خصوصًا لدى مرضى السكري أو مقاومة الإنسولين.

2- تحفيز الجهاز الهضمي تدريجيًايعمل العسل على تهيئة المعدة لاستقبال الطعام بعد الصيام، لكن يُفضل تناوله مع قليل من الماء أو الزبادي لتقليل أي اضطرابات هضمية.

3- دعم طاقة الجسم وحماية الكبدالسكريات الطبيعية في العسل تستخدم مباشرة كمصدر للطاقة، وتقلل الضغط على الكبد مقارنة بالحلويات الغنية بالسكر الصناعي.

4- تحسين امتصاص المعادن والفيتاميناتتناول العسل بكميات معتدلة مع وجبة متوازنة يساعد الجسم على الاستفادة من العناصر الغذائية الأخرى دون التأثير سلبًا على الهضم.

نصائح لتناول العسل في رمضان

يوضح استشاري التغذية أن الطريقة الأمثل للاستفادة من العسل في رمضان تشمل:

تناول ملعقة صغيرة إلى ملعقتين عند الإفطار، وليس كميات كبيرة.يُفضل تناوله مع ماء دافئ أو مع التمر لتقليل تأثيره على المعدة وسكر الدم.

إدراجه ضمن وجبة متوازنة تحتوي على بروتين وخضروات لتثبيت مستوى السكر بعد الإفطار.تجنب الإفراط في الحلويات بعد تناول العسل مباشرة لتفادي ارتفاع السكر المفاجئ.

ويؤكد ناجي أن تناول العسل باعتدال عند كسر الصيام يمنح الجسم طاقة سريعة ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي والكبد، شرط الالتزام بالكميات المناسبة.