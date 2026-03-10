تقلل الإرهاق.. طبيب ينصح بتناول هذه الفاكهة في رمضان

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 120

ييحث العديد من الأشخاص على بعض الأطعمة التي يمكن تناولها خلال شهر رمضان، لتقليل الشعور بالإرهاق والتعب طوال فترة الصيام، ومن بين هذه الأطعمة البرتقال.

في هذا الشأن، يستعرض "الكونسلتو" فوائد تناول البرتقال في رمضان، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور خالد جمال استشاري التغذية وتأهيل إصابات رياضية.

البرتقال للتخلص من الإرهاق في رمضانيُعد البرتقال من الفواكه الفعال في محاربة الإرهاق والتعب خلال فترة الصيام في رمضان، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C الذي يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسّن الحالة المزاجية.

يساعد البرتقال أيضاً في تعزيز الطاقة، وتقوية المناعة، ويمنح الجسم الانتعاش والترطيب، لكن من الضروري يُفضل تناوله باعتدال، لأنه من الفواكه الحمضية التي قد تحفز الحموضة وحرقة المعدة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة أو بكميات كبيرة.

ما فوائد البرتقال في رمضان؟

تناول البرتقال باعتدال خلال شهر رمضان، في صورة عصير، أو تناوله قطع دون عصره يمكن أن يعود بالفوائد العديدة على الصحة من بينها:

1- تقليل الشعور بالعطش والجفاف، حيث يساعد محتواه العالي من الماء والبوتاسيوم في تعويض السوائل المفقودة خلال فترة الصيام.

2- تعزيز صحة الجهاز المناعي، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المُزمنة، من بينها نزلات البرد بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين

C.3- يمكن أن يساهم البرتقال في تحسين الهضم ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك المُزمن، حيث النسبة العالية من الألياف الموجودة به.

4- يحسن البرتقال من صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يساهم في تنظيم ضغط الدم وخفض الكوليسترول الضار بالجسم.

5- الشعور بالشبع خلال فترة الصيام، ويقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام، بفضل النسبة العالية من الألياف، وبالتالي يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن